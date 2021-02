Zavřené nezavřené restaurace. Jak vypadá zapovězený společenský život?

V centru Prahy nedaleko Národního divadla jeden takový bar je. Otevřeno má každý den, jako by žádný zákaz nebyl. „Chodím tam pravidelně. Prostě už mi to chybí. Vždycky jsem dodržovala veškerá opatření. Na jaře se to dalo, ale v zimě na mě padají deprese,“ přiznává návštěvy otevřeného podniku studentka Tereza.