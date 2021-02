Příznivci iniciativy Chcípl pes dorazili před Senát, nechtějí pandemický zákon

Takzvaný pandemický zákon má dát ministerstvu zdravotnictví a hygienikům pravomoci vydávat širší restrikce proti covidu-19. Budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně.

„Jde nám o to, že po roce tato vláda totálně selhala, a chceme, aby tento zákon byl zamítnut a vrácen pro své chyby,“ řekl představitel iniciativy Jiří Janeček.



Pořadatelé dnešního shromáždění chtěli původně vytvořit senátorům uličku cti. Po dohodě s policií, protože před Senátem zákon zakazuje demonstrace, se desítka z nich shromáždila naproti vchodu. Odtud tleskali a skandovali „děkujeme“.

Janeček chce, aby senátoři případně omezili moc hygienických stanic nebo snížily podle něj vysoké pokuty. Zákon podle Janečka představuje totalitní pokus.

„Zákon výrazně rozšiřuje pravomoci moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud se vláda rozhodne vyhlásit tzv. pandemickou pohotovost, bude jí k tomu stačit pouhá prosta nadpoloviční většina přítomných poslanců ve Sněmovně,“ uvedl Janeček jako zástupce iniciativy Chcípl PES.

„Na základě tohoto stavu může následně ministerstvo zdravotnictví svými usneseními omezovat základní práva a svobody zaručená Listinou základních práv a svobod,“ dodal Janeček.

Senát by měl zákon upravit, řekl v pondělí senátor Lukáš Wagenknecht. Upravit ho chce kvůli pondělnímu verdiktu Ústavního soudu, podle něhož musí být protiepidemická opatření řádně zdůvodněna a kompenzována. Pokud by Senát ve středu skutečně přijal k zákonu pozměňovací návrh, vrátil by se zákon zpět do Sněmovny. Sněmovna ho schvalovala minulý čtvrtek a kvůli vrácené normě by se sešla zřejmě v pátek.