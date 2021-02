Iniciativa Chcípl PES požaduje demisi Hamáčka. Jinak nebudou nosit roušky

Iniciativa Chcípl PES, která sdružuje protestující podnikatele, v neděli vyhlásila své ultimátum, kdy požaduje, aby z vlády odešel ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš ho má do sedmi dnů odvolat nebo má sám Hamáček podat demisi.

„Na tuto demisi bude mít 7 dní. Dnes si na své roušky napíšeme číslo 7, zítra 6, v úterý 5, ve středu 4, ve čtvrtek 3, v pátek 2, v sobotu 1 a v neděli zahazují všichni co souhlasí s našim požadavkem své roušky, v případě, že pan Hamáček neodstoupí!,“ píší zástupci Chcípl PES. Tím chtějí vládu upozornit, že jí „běží čas“.

Pokud k odchodu Hamáčka z vlády nedojde, stoupenci iniciativy Chcípl PES hrozí, že na protest sundají a nebudou nosit roušky na povinných místech. „Nebudeme je nosit, dokud vláda nezačne používat zdravý rozum,“ řekl v neděli iDNES.cz za Chcíp PES Jiří Janeček.

Demisi Hamáčka iniciativa žádá po kontroverznímu tendru na dodávku testů pro školáky, na kterém se ministerstvo vnitra podílelo. „Nedokážeme si představit, že po tom, co podal člen komise trestné oznámení na manipulaci s touto zakázkou, že by se čestný policista podíval do očí člověku, který takto protestuje a vyzývá ho k dodržování zákona!,“ míní představitelé iniciativy.

Iniciativa Chcípl PES v pondělí vyzvala celou současnou vládu premiéra Andreje Babiše k demisi. Stanovena má být úřednická vláda, která nastaví logická a plnitelná pandemická opatření, která budou dávat smysl.