Bezohlednost, říká o demonstraci Hamáček. Rozpustit ji ale bylo riziko

„Co se týká situace na Staroměstském náměstí, já to pokládám za obrovskou bezohlednost a za obrovskou nezodpovědnost. Mě šokovalo to, že na té demonstraci vystupovali lékaři. Škoda, že místo toho, že si zašli na demonstraci, nezašli na nějaké covidové oddělení příslušné nemocnice a nepodívali se, jaká tam situace je,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

„K roli bezpečnostních složek, aby bylo naprosto jasno. My máme vládním nařízením upraveny podmínky shromažďování, to znamená do sta osob, roušky. Nicméně podle všech výkladů je právo shromažďovací, které je ukotveno v Listině základních práv a svobod nadřazeno jakýmkoli vládním nařízením,“ uvedl Hamáček k akci, na níž vystoupili třeba zpěvák Daniel Landa či bývalý prezident Václav Klaus. Exprezident odmítl smysl očkování proti šíření nemoci covid-19.

Měla proti demonstraci policie zasáhnout? Ano 295 Ne 451

Jak Hamáček zdůraznil, svolavatel akce se zavazuje dodržovat příslušná vládní nařízení. „V situaci, kdy zjevně nezvládá vládní nařízení dodržovat, je na to upozorněn ze strany Magistrátu nebo Policie České republiky, je jeho povinností tu demonstraci rozpustit. Pokud tak neučiní, tak se vystavuje postihu a bude s ním vedeno správní řízení, což je případ i té demonstrace, která proběhla,“ řekl ministr.

Policie podle něj na místě zajišťovala veřejný pořádek, dokumentovala případné porušování vládních nařízení a individuálně řešila s některými lidmi nenošení roušek.

„Případný zásah policie byl na rozhodnutí příslušného úředníka magistrátu či velitele zásahu ze strany Policie ČR. V situaci, kdyby policie násilím rozpouštěla nebo rozháněla demonstraci, kde k žádnému násilí nedochází, tak z mého pohledu rizika zranění či dalších dopadů na bezpečnost byla vyšší než tu demonstraci nechat proběhnout a svolavatele řešit ve správním řízení,“ uzavřel Hamáček.

Zelení dali podnět proti zastupiteli, moderátorovi akce

Podnět k Mandátovému výboru zastupitelstva Prahy 6 dali Zelení vůči zastupiteli Prahy 6 Janu Dočekalovi, který podle nich moderováním demonstrace Chcípl PES flagrantním způsobem porušil zákonný pořádek České republiky.

„Jako členové Zastupitelstva Prahy 6 považujeme za nepřijatelné, že byl jedním z pořadatelů demonstrace člen zastupitelstva Jan Dočekal,“ uvedli Zelení. Dočekal je místopředseda klubu ODS ale patří ke Svobodným. „Vzhledem k tomu podáváme podnět Mandátovému výboru ZMČ Praha 6 a vyzýváme vedení ODS Praha 6, aby se od chování člena svého klubu jednoznačně distancovalo” uvedl zastupitel za Zelené Pavel Weber.

V situaci, kdy jsou nemocnice kvůli počtu hospitalizovaných s covid 19 na hraně svých kapacit, označili Zelení akci za plivnutí do tváře zdravotníkům.