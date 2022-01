Bartoš připraví zákon, který obcím umožní regulovat ubytování přes Airbnb

„Pracujeme na vládní novele, která umožní obcím regulovat sdílené ubytování na svém území, ale také jasně odliší příležitostný pronájem od hotelových apartmánů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj. Zákon bude připraven zrychleně a projde připomínkami ministerstev.

Zákon má zavést skutečnou vymahatelnost, aby platformy pravidla neobcházely. „Pokud zákon uděláme pořádně, dáme obcím nástroje řešit problém na svém území a srovnáme tržní prostředí. Díky tomu samosprávy vydělají stovky milionů korun navíc na poplatcích, které musí hotely a ubytovatelé platit,“ uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, který první zákony k Airbnb navrhl už v roce 2016.

Minulý pátek se poslanci na návrh poslance ANO Patrika Nachera začali zabývat jiným návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy, který má také usměrnit krátkodobé ubytování zejména v centrech velkých měst. Návrh opozičního poslance Nachera překvapivě prošel, když ho podpořili i někteří poslanci TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, hlavně z Prahy. Z vládních stran nepodpořila jednání o návrhu jen ODS.

Jednotu vládních poslanců se Nacherovi podařilo vůbec poprvé narušit zjevně i díky tomu, že Prahu čekají na podzim volby a regulaci Airbnb podporuje i současný pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib. „Jsem pravicový poslanec, ale aby to bylo úplně bez pravidel, to mi nepřijde úplně fér,“ řekl ve Sněmovně Nacher. Jednání o tomto bodu ale nakonec Sněmovna přerušila do své příští schůze.