Sňatek půjde uzavřít i bez matrikáře. Poslanci se utkají o náhradní mateřství

Páry stejného pohlaví budou moci podle novely zákona o matrikách, kterou projedná tento týden Sněmovna, nově uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadě v České republice.

„Je to krok k rozšíření práv partnerů stejného pohlaví,“ ocenil změnu, kterou přináší novela zákon o matrikách, lidovec Jiří Navrátil.

Ve Sněmovně leží i návrh, který by umožnil párům stejného pohlaví manželství, zatím prošel prvním čtením.

Významnou změnu přinese novela zákona dospívajícím dětem. V případě, že budou chtít rodiče změnit příjmení dítěte, bude nutný souhlas dítěte už od věku 12 let, do této doby bylo nutné se ptát až dětí nad 15 let. „Názor dítěte, pokud odmítne změnu příjmení, bude závazný,“ řekl ministr Rakušan.

Nechali byste se oddat někým ze Sněmovny či Senátu? celkem hlasů: 83 Ano 4 %(3 hlasů) Ne 96 %(80 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasů)

SPD chce zatrhnout náhradní mateřství

Poslankyně SPD Marie Pošarová před schůzí řekla, že navrhuje odstranit z českého práva zmínku o náhradním mateřství .

„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství,“ píše se v § 804 občanského zákoníku.

Poslankyně ANO Taťána Malá je za iniciativou, aby bylo náhradní mateřství ukotvené v zákoně a bylo za jasně vymezených podmínek možné.

Naproti tomu její kolegyně Helena Válková a Zuzana Ožanová navrhují toho, kdo si objedná náhradní mateřství, nově trestat dvěma až deseti lety vězení.