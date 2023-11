Poslanci schválili novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro přijetí novely bylo 153 ze 155 přítomných poslanců, jen dva poslanci se zdrželi - Berenika Peštová z ANO a Stanislav Blaha z ODS.

„Máme v úmyslu urychlit restart České republiky,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Změny, které novela přináší, znamenají podle Kupky zásadní urychlení celé řady nejvýznamnějších staveb v dopravě, jak dálničních staveb, tak staveb vysokorychlostních tratí, ale i výrazné zlepšení pro stavby energetické.

„Dalším nezbytným krokem je vybudování nabíjecí infrastruktury na hlavních tazích,“ řekl ministr dopravy. To je podle něj důležité kvůli tomu, aby motoristé ze zahraničí nechtěli Českou republiku objíždět.

„Přijatá změna umožní urychlení povolování nových jaderných zdrojů i zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN.

Strany ve Sněmovně se shodly, že přijetí novely zákona je prioritou a dokázaly se domluvit na hlasování o něm i mimo hodiny vyhrazené pro schvalování zákonů.

Souhlas dítěte bude nutný od 12 let, když budou rodiče chtít změnit příjmení

Změna zákona o matrikách, kterou také v pátek schválili poslanci, má přinést posílení práv dětí. Budou moci už ve 12 letech vetovat rozhodnutí rodiče o změně příjmení, třeba po rozvodu. V současnosti je nutný souhlas až od 15 let.

Nově má být možné podle novely do matriční knihy zapsat i zdrobnělá či domácká jména. A nově také nejen před soudem jako dosud, ale i před matričním úřadem bude možné určit otcovství takzvanou trojdohodou čili souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem dítěte, a skutečného otce.

Sňatek bude nově možné uzavřít také před poslanci a senátory. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan podpořil návrh od poslance Roberta Králíčka z opozičního ANO. Další úprava má umožnit uzavřít civilní sňatek nově i bez účasti matrikáře.

Elektronizace matrik má být dalším krokem v digitalizaci státní správy. Matriční knihy v listinné podobě zůstanou zachovány. Navíc budou i v centralizovaném informačním systému, což má usnadnit přístup lidí k matrice.

Rodný list, oddací list nebo úmrtní list bude vydávat kterýkoli matriční úřad bez ohledu na místní příslušnost, a také vybrané zastupitelské úřady. Systém umožní vydávání matričních dokladů i v elektronické podobě s dálkovým ověřením jejich platnosti, přičemž se počítá i s jejich dálkovou verifikací.

Vzrostou také některé matričních poplatky a zvýšit se mají platby za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině ze 30 korun na 50 korun.

Registrované partnerství na více místech

Páry osob stejného pohlaví dostanou také nově šanci vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadě.

Nyní je možné registrované partnerství uzavřít na 14 vybraných matrikách.

LGBT+ komunita ale spíše čeká na výsledek projednávání návrhu, který by umožnil „,manželství pro všechny“, který zatím prošel ve Sněmovně prvním čtením, ale poslanci se zatím neshodli, v jaké podobě by mohl projít.

Zastánci posílení práv LGBT+ párů tento týden navrhli kompromis, podle nějž by páry stejného pohlaví nově měly zaručena stejná práva jako manželé, ale jejich svazku by se neříkalo manželství, ale nově partnerství. Navrženou změnu představil při jednání ústavněprávního výboru Sněmovny Josef Bernard z hnutí STAN.

Zpřísnění podmínek pro agentury práce

Poslanci také v pátek schválili novelu zákona o zaměstnanosti zpřísňující podmínky pro agentury práce. Má také zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na trh práce i administrativu kolem zaměstnávání cizinců.

Agenturního zaměstnance na dobu určitou by nemělo být nově možné při dřívějším ukončení práce ze dne na den propustit. O uzavření spolupráce by se musel dozvědět nejméně dva týdny předem.

Agentury by měly poskytovat povinně víc informací. Pravidelně by oznamovaly, kolik lidí a do jakých odvětví a oborů přidělují. Hlásit by to měly i zahraniční agentury, které do Česka pracovníky vysílají.

Licence má agenturám vydávat a odnímat ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvoláními by se zabývala rozkladová komise ministra. Předloha zvyšuje kauci při žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání z nynějších 500 tisíc korun na milion.