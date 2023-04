Poslankyně navrhují přísně trestat náhradní mateřství. Řadě rodin přitom pomáhá

Navrhují toho, kdo si objedná surogátní čili náhradní mateřství, nově trestat dvěma až deseti lety vězení.

Lidem z klinik, které by tuto možnost poskytovaly, by podle návrhu dvou opozičních poslankyň teoreticky hrozilo dokonce vězení pět až dvanáct let či propadnutí majetku, protože takový trest má za zprostředkování náhradního mateřství hrozit členům „organizované skupiny“.

„Nepřijatelnost obchodování s lidmi a komercializace lidského těla patří ke kulturním pilířům západní civilizace a to bez ohledu na to, zda objednatel dítěte a těla náhradní matky žije v manželství nebo jinak. Proto mimo jiné i země jako Německo, Rakousko nebo Francie přistupují k surogátnímu mateřství s nulovou tolerancí,“ napsaly Válková s Ožanovou do zdůvodnění svého návrhu.

Není to první pokus náhradní mateřství omezit. Zatrhnout ho zákonem se pokoušel už před šesti lety tehdejší lidovecký poslanec Ludvík Hovorka, ale získal pro svou iniciativu jen 12 hlasů, většinou z KDU-ČSL.

Tereza Agáta Jičínská z kliniky Repromeda vysvětluje, kdo má nyní šanci s pomocí lékařů na náhradní mateřství. „Náhradní mateřství může využít pouze pár, který splňuje stanovené podmínky. V první řadě musí mít vážný zdravotní důvod. Tím může být kupříkladu děložní faktor neplodnosti, například vývojová vada nebo absence dělohy, příliš nízká děložní sliznice, která nenarůstá ani po náležité hormonální terapii či třeba stavy způsobující nemožnost počít a donosit dítě způsobené jinými onemocněními, například onkologickými, kardiovaskulárními, neurologickými,“ uvedla pro iDNES.cz.

„Pro léčbu musí být přítomen jednoznačný důvod k použití náhradní matky (medicínská indikace). Nejčastěji se jedná o ženy, kterým byla děloha operačně odstraněna, druhou skupinou jsou ženy, u kterých nedošlo k vývoji dělohy,“ uvádí na svých stránkách také klinika IVF Zlín.

Poslankyně Válková a Ožanová, které chtějí omezit náhradní mateřství jako jednu z možností pro páry, které mají problém mít dítě, tvrdí, že je třeba, aby v případě náhradního mateřství trestní postih dopadal zejména na objednatele náhradního mateřství. Náhradní matky podle zdůvodnění jejich návrhu často pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Případů, kdy s náhradním mateřstvím pomůže vlastní rodina, není málo

Jak to je podle kliniky, která za rok zařídí desítky náhradních mateřství? „Možnosti, kde může pár sehnat náhradní matku, jsou široké. Ideální cesta je obrátit se na na své příbuzné, známé a kamarády. Společnými silami může pár obsáhnout poměrně velkou skupinu lidí. Případů, kdy biologickým rodičům odnosila miminko sestra nebo kamarádka sousedky, není málo,“ uvedla pro iDNES.cz Agáta Jičínská z kliniky Repromeda.

Klinika IVF Zlín v podmínkách pro zprostředkování náhradního mateřství upozorňuje, že nelze akceptovat, aby náhradní matce byla poskytnuta úplata za donošení dítěte a jeho následné svěření do péče za účelem adopce, neboť by se jednalo o trestný čin. Náhradní matka má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s těhotenstvím a porodem, výživou a ošacením.

Věk náhradní matky musí splňovat podmínku stanovenou v zákoně o specifických zdravotních službách, podle nějž lze umělé oplodnění provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let.

Legální je náhradní mateřství například v USA, v Británii, na Kypru či v v Izraeli. Na Ukrajině je tato praxe legální od roku 2002. Náhradní mateřství za peníze je možné i v Belgii, naopak výslovně zakázáno je to například v Japonsku, Austrálii, Francii, Řecku, Dánsku a v Nizozemsku. V Kanadě je legální pouze dobročinná forma surogátního mateřství.