Rakušan v pytli na mrtvoly. Plakáty s ministrem u Českého Brodu řeší policie

„Billboardy, které zatím neznámá osoba či osoby umístily na nosníky mostu u silnice číslo I/12 na sjezdu u Českého Brodu, řeší na základě dnešního poznatku médií kolínští kriminalisté,“ řekla Kolínskému deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

„Po provedení nezbytné dokumentace a ohledání místa je policisté odstranili a zajistili pro účely trestního řízení, které v dané věci již zahájili, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedla mluvčí.

Policisté žádají o spolupráci možné svědky, kteří viděli lidi či vozidla pohybující se u mostních nosníků. „Pomoci by mohli také motoristé s palubní kamerou ve voze, která též mohla zaznamenat v inkriminovaných místech osoby či vozidla,“ dodala Suchánková.

Rakušan se k situaci vyjádřil na sociální síti X. „Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co ,servíruju’ jiným. A to já ustojím. Tahat do toho rodinu je ubohost, která vypovídá mnohem víc o autorovi než o mně,“ napsal Rakušan. Dodal, že věří, že podobná vyobrazení se nestanou standardem a nebudou tolerována.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan @matej_hlavaty Díky, Matěji. Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co “servíruju” jiným. A to já ustojím. Tahat do toho rodinu je ubohost, kyerá vypovídá mnohem víc o autorovi než o mně. Já věřím, že tohle se v naší společnosti nikdy nestane standardem nebo… https://t.co/ASIGcZZunD oblíbit odpovědět

Plachta s českou a ukrajinskou vlajkou spolu s portrétem Putina ve vaku na mrtvoly byla vyvěšena na budově ministerstva vnitra v Praze. Objevila se tam loni u příležitosti státního svátku 28. října.

Ministr Rakušan vyvěšení díla hájil. Podle tvůrců mělo vyobrazení značit výročí spojení vzniku samostatného Československa s poukazem na odhodlanost bránit demokratické hodnoty svrchovaného státu.

Policie věc odložila, podle ní nešlo o podezření z trestného činu a úkony trestního řízení nebyly zahájeny. Kontroverzní podobiznu ruského prezidenta kritizovala mimo jiné moskevská tisková agentura. Naopak ji ocenila některá ukrajinská média.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný je nyní ve zkušební době podmíněného trestu. Justice ho potrestala za nebezpečné pronásledování na sociálních sítích. V minulosti čelil i dalším stíháním.

Podle informací Seznam Zpráv ze začátku prosince policie prověřuje Novotného výroky na sociální síti X, kde označil Palestince za opice a vyzýval k jejich vybombardování. Později se za výroky omluvil a příspěvek smazal. ODS se od výroku distancovala.