Sankce na rodinu ruského zbrojaře prověříme, řekl Rakušan. Vyzradil tajné plány

Zorikov žije v Praze a za peníze z ruské agrese na Ukrajině si kupuje nemovitosti a auta, uvedl ve čtvrtek web Aktuálně.cz. Podle něj se Zorikov před týdnem na pražském Žižkově dostal do potyčky s aktivistou, který chtěl protestovat proti zapojení rodiny do válečné výroby. Video z incidentu se objevilo na Twitteru.

This is the definition of impunity. I have spent hours talking to the Czech Ministry of Foreign Affairs and the Czech police regarding this case. We have brought bulletproof evidence of this person's involvement in Russian state missiles making business. We have found their… pic.twitter.com/vTxzv9i8rw