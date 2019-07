Žen s rakovinou plic přibývá. K moderní léčbě se dostane zlomek pacientů

19:30 , aktualizováno 19:30

Podle odborníků imunoterapii využívá pouze polovina pacientů s rakovinou plic, kterým by mohla pomoci. Není sice vhodná pro všechny, ale má zatím nejlepší dlouhodobé výsledky. V současnosti léčbu využívá asi padesát pacientů, do konce roku by se měl jejich počet zvýšit na dvě stě. Problémem je jak váznoucí přesun vhodných pacientů do komplexních onkologických center, tak náklady na léčbu.