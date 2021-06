KOMENTÁŘ: Péče o nemocné s rakovinou na jednom místě

Věděli jste, že v Česku podlehne rakovině každých dvacet minut jeden člověk? A že se s ní během života léčí každý třetí z nás? Možná ne, protože se vás to naštěstí netýká. A možná i proto, že jsme v léčbě téhle zákeřné choroby poslední dobou hodně pokročili. Každopádně to tak bohužel je a tohle je prostě smutná statistika. I proto chci ještě v červnu ohlásit Národní akční plán boje proti rakovině. A ten mimo jiné počítá i se vznikem Českého onkologického institutu, který má už za pět let začít fungovat v blízkosti jedné z pražských nemocnic.

Měl by stát 6,85 miliardy korun a půjde o specializované pracoviště, jaká jsou ve světě běžná. „Díky penězům z EU máme jedinečnou možnost udělat podobné centrum i v Praze. Posune nás to o desítky let dopředu. Není to jen další onkologická klinika. Je to onkologická nemocnice, kde je celá péče zaměřená jen na léčbu a prevenci zhoubných nádorů,“ říká například onkogynekolog David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice, který za projektem stojí. Někteří jeho kolegové však tenhle záměr kritizují a tvrdí, že by se peníze měly využít na posílení regionálních center. Podle České onkologické společnosti by takové centrum stáhlo odborníky z krajů, kteří by tam prý pak chyběli. Já si to samozřejmě nemyslím, experti mě přesvědčili o opaku. A taky věřím, že si Česko takové centrum prostě zaslouží. Jen si to představte: v jedné budově bude úplně všechno, co onkologický pacient potřebuje – diagnostické oddělení, jednodenní chirurgie, chirurgické sály, ozařovny, podávání chemoterapie, laboratoře i výzkum, kde bude inovativní léčba.

Pro pacienty tam budou mít k dispozici desítky studií, aby se dostali k léčbě, která v Česku není dostupná. O pacienty s rakovinou se postará psycholog, specialista na výživu, kardiolog, dostanou rehabilitaci – vše na míru onkologickému onemocnění. Podobná centra umožňují zaměřit všechny finanční, technické, informační i lidské zdroje na rozvoj jedné péče. A navíc šetří veřejné peníze tím, že pod jednou střechou efektivně využívají jak drahé přístroje, tak špičkové odborníky. Větší počet pacientů na jednom místě prostě vede ke snížení nákladů na péči o ně. A je tu ještě jedna hodně důležitá věc pro všechny onkologické pacienty: koncentrace zdravotní péče na jedno místo vede ke zvyšování její kvality a bezpečnosti. Je to jako jinde v životě. Když děláte stejnou činnost opakovaně, děláte ji lépe. A větší bezpečnost v medicíně šetří zdraví a lidské životy. A to přece za to stojí, nebo ne?

V zahraničí, kde taková centra vznikla, patří vždy ke špičce. Pacient dostane veškerá vyšetření a léčbu v jednom pavilonu. Stará se o něj jeden tým složený z odborníků z mnoha oborů. Tím, že je vše orientováno jen na onkologii, dokáže centrum rychle reagovat na vývoj v medicíně, ale i na potřeby pacientů. Navíc, podobná zařízení ve světě nabízejí lidem i nejlepší onkologickou prevenci, která je při léčbě rakoviny naprosto klíčová. A díky většímu objemu péče a odbornosti personálu je pro takové centrum mnohem snazší zapojit se do mezinárodního výzkumu a zajistit Česku, že bude patřit k zemím s nejlepší vědou v onkologii.

Milion lidí s rakovinou

Každoročně u nás onemocní rakovinou víc než 85 000 lidí a přibližně 27 000 na ni umírá. V příčinách úmrtí máme právě zhoubné nádory na druhém místě. Jejich výskyt bohužel stále narůstá a i míra úmrtí na rakovinu je u nás vyšší než průměr Evropské unie. Do roku 2035 má být rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel v EU, za což může hlavně stárnutí populace a nezdravý životní styl. Česká populace přitom více trpí rizikovými faktory a méně chodí na preventivní programy. Podle modelů by v roce 2030 mohlo být v Česku až 110 tisíc nových nemocných s rakovinou a skoro milion (!) žít s rakovinou nebo po její léčbě. I přes významné zlepšení zdravotní péče v téhle oblasti je zátěž české populace zhoubnými nádory velmi vysoká i z mezinárodního hlediska a v čase setrvale narůstá. I proto jsem přesvědčený, že Český onkologický institut v Praze potřebujeme.