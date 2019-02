Pirátům a ODS mírně spadly preference. Sněmovní volby by vyhrálo ANO

Podobně jako v listopadovém průzkumu Kantar CZ, by i v současnosti hnutí ANO získalo 32 procent hlasů. Pokud by v lednu byly sněmovní volby, tak by na druhém místě skončili podle agentury Piráti s 16,5 procenty, třetí by byla ODS s 13,5 procenty. Obě strany by oproti listopadovým výsledkům průzkumu ztratily 2,5 procentního bodu.

Lednový volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi (10.2.2019).

„Dochází u nich k většímu odlivu mladých voličů do 30 let,“ popsal pro ČT analytik agentury Pavel Ranocha. Podle něj není jedna konkrétní strana, do které by se voliči přelili, nejvíce jich ale podle něj získala TOP 09.

„Zejména TOP 09 je schopna sbírat mladé voliče jak od ODS, tak od Pirátské strany, a díky tomu se dokázala vytáhnout zpátky na tu pětiprocentní hranici,“ doplnil analytik.

Právě topka si v modelu polepšila o 1,5 procentního bodu na 5,5 procent hlasů na rozdíl od listopadu. Lepší výsledek oproti loňskému podzimu má také SPD Tomia Okamury, jež si polepšila o půldruhého procentního bodu. V lednu by získala sedm procent a byla by na čtvrtém místě za občanskými demokraty. Pátí by byli komunisté se 6,5 procenty hlasů, kteří by si také oproti listopadu polepšili a to o půl procentního bodu.

Obsazení sněmovních lavic by bylo stejné

Na pětiprocentní hranici, která ještě stranám zajišťuje vstup do Poslanecké sněmovny, se nachází STAN, ČSSD a KDU-ČSL. Lidovci si oproti listopadovému průzkumu polepšili o půl procentního bodu. Sociální demokracii, která od loňska vládne s ANO, se stále nedaří zvrátit odliv svých voličů a nabrat znovu na síle. I tak by se podle lednového průzkumu dostaly do dolní komory opět všechny strany, které tam v současnosti jsou.

Statistická chyba podle agentury činila u aktuálního šetření 1,4 až 3,1 procentního bodu. Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 12. ledna do 1. února. Do volebního modelu započítal hlasy 886 respondentů ochotných se voleb zúčastnit.

Kantar CZ také zjišťoval, jak by hlasovali živnostníci a podnikatelé, o jejichž přízeň nyní vláda usiluje mimo jiné zvýšením limitu výdajových paušálů na dvojnásobek. U této profesní skupiny by ale podle Ranochy nejvíce bodovali Piráti a ODS, shodně by získali kolem 25 procent hlasů. ANO by skončilo třetí s 15 procenty, ostatní strany by získaly méně než deset procent hlasů.