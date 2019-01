Sněmovní volby by ovládlo ANO s ODS a Piráty. SPD slábne, ukázal průzkum

16:39 , aktualizováno 16:39

Pokud by se v těchto dnech konaly volby do Poslanecké sněmovny, triumf by patřil hnutí ANO s 30 procenty hlasů. Na druhém místě by skončila ODS s přibližně 15 procenty, třetí místo by získali Piráti se ziskem 13 procent. Čísla volebních preferencí vyplynula z průzkumu agentury Median.