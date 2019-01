Sněmovnu by ovládlo ANO, ale podpora hnutí podle průzkumu klesá. Sílí ČSSD

Naopak postupně stále posilují sociální demokraté, kteří by byli podle průzkumu se ziskem dvanácti a půl procenta čtvrtou nejsilnější stranou. Komunisty by volilo devět a půl procenta lidí, KDU-ČSL pět procent a hnutí SPD čtyři procenta voličů. A právě u lidovců ani u Okamurovy SPD není podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do Sněmovny dostali, či nedostali.



Výsledky volebního průzkumu CVVM z období 5. až 17. ledna pro volby do Poslanecké sněmovny (25. 1. 2019)

Bez křesel by ale podle posledního volebního modelu CVVM byli Starostové se třemi a půl procenty a TOP 09 se třemi procenty. I nadále by byla mimo Sněmovnu Strana zelených, které by voliči do uren vhodili v celkovém souhrnu jen jeden a půl procenta hlasů. Pro získaní poslaneckých mandátů je potřeba získat minimálně pět procent hlasů.



Lednový výsledek ANO je mírně horší než v prosinci, který činil 33,5 procenta. Podpora hnutí premiéra Andreje Babiše se tak vrátila k hodnotám z předchozích měsíců loňského roku.

Mírně si oproti prosinci polepšila ČSSD. „Ovšem zda jde u této strany o trvalejší nárůst podpory, nebo zda se jedná o výkyv měření, bude zřejmé až podle výsledků šetření v následujících měsících,“ uvedla CVVM. Podpora ostatních stran u voličů zůstala stabilní.

Také podle volebního modelu agentury Median, jehož výsledky byly zveřejněny ve čtvrtek, by volby vyhrálo hnutí ANO. Hlas by mu odevzdalo 30 procent voličů. Občanští demokraté by dostala 15,5 procenta, Piráti 13,5 procenta, ČSSD osm procent a komunisté 7,5 procenta. Lidovci a TOP 09 by podle Medianu získali shodně 4,5 procenta a Starostové o půl procentního bodu méně.

Průzkum CVVM se konal mezi 5. a 17. lednem. Zapojilo se do něj 1062 lidí ve věku od 15 let.