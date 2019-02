Zeman: Pokud Guaidó požádá o pomoc v cizině, může skončit jako Husák

Opoziční vůdce Venezuely Juan Guaidó, který se prohlásil za hlavu státu, totiž uvedl, že je připraven požádat Washington o vojenskou intervenci ke svržení autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a k ukončení humanitární krize v zemi. Ale jen, pokud to bude nutné.

Zeman na to v pořadu Prezidentský Pressklub na Frekvenci 1 v reakci uvedl, že pokud si Guaidó nedokáže vyřešit problém v rámci Venezuely a bude se obracet na zahraniční protektory, skončí jako venezuelský Husák. „Chci jednoznačně prohlásit, že i když nemám rád latinsko-americké diktátory, tak také nemám rád vojenské intervence, zvací dopisy a ani okupaci,“ řekl český prezident.

Gustáv Husák se stal prezidentem v někdejším Československu po jeho okupaci vojsky Varšavské smlouvy a byl jedním ze symbolů kolaborace se sovětským režimem.

Dodal, že na jeho pozvání Guaidóa do Česka zatím nedorazila žádná odpověď. Toto pozvání údajně ani nebylo motivováno snahou o navázání kontaktu s Bílým domem.

Schůzka s Trumpem je nepravděpodobná

Ke schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem pak dodal, že je nepravděpodobná.

„Americký velvyslanec King nedávno na setkání se studenty právnické fakulty prohlásil, že tato schůzka je nepravděpodobná z toho důvodu, že Trump je obviňován z toho, že je ruský agent. A já jsem také obviňován z toho, že jsem ruský agent. No, a kdyby se setkali dva ruští agenti, nebylo by to úplně ono,“ řekl Zeman. Zopakoval, že ho Trump po svém zvolení do Bílého domu telefonicky pozval, pak ale podle Zemana nastalo mlčení.

Zeman v této souvislosti připomněl, že byl proti vydání ruského občana Jevgenije Nikulina do USA kvůli obvinění z hackerských útoků na servery různých amerických sociálních sítí. Uvedl rovněž, že podporuje čínskou společnost Huawei v boji s počítačovými firmami, zatímco „Američané v tom konkurenčním boji stojí na opačné straně“.

„Nejsem ten, kdo by se jakékoli schůzky domáhal. Když mě někdo pozve, rád přijmu, ale když nepozve, tak se kvůli tomu rozhodně nezblázním,“ dodal Zeman.

Hrad oznámil pozvání od Trumpa k návštěvě Bílého domu už v prosinci 2016. Termín schůzky ale nebyl stanoven. Předloni v červnu Zeman uvedl, že od Trumpa dostal omluvný dopis za odsouvání schůzky. O tři měsíce později se pouze vyfotografoval s Trumpem při příchodu na recepci, kterou americký prezident pořádal pro účastníky zasedání Valného shromáždění OSN.

Hamáček je mi sympatický, ale na sjezdu ČSSD ho nepodpořím

Prezident se rovněž vyjádřil ke své účasti na blížícím se sjezdu ČSSD, kde prý nehodlá podpořit současného předsedu strany Jana Hamáčka při obhajobě křesla. Hamáček je mu ale sympatický a má podporu z regionů. Hlava státu také zpochybnila poslední zveřejněný průzkum agentury Kantar, podle kterého by v únoru sociální demokraty volilo jen pět procent obyvatel.

Zeman se zmínil i o nedávném úmrtí režiséra Václava Vorlíčka. Prezident prý zvažoval, že ho vyznamená. „Bohužel, jeho smrt to překazila,“ uvedl s tím, že vyznamenávat lidi in memoriam je obtížné, protože takových lidí je mnoho.

Hlava státu se vyjádřila i k otázce dvou rozhořčených posluchačů, proč nechce podpořit návrh manželství pro osoby stejného pohlaví. „Až stejnopohlavní pár zplodí dítě, názor změním,“ opáčil prezident.

Prezident pak v pořadu nechtěl komentovat rozhodnutí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který odmítl nominovat Zemanova příznivce a bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška do Legislativní rady vlády. „Každý z ministrů má svou kompetenci a byla by hrubá chyba, kdyby do toho prezident zasahoval,“ uvedl Zeman.

Negativně se Zeman postavil proti snahám části sociální demokracie amnestovat dlužníkům jejich závazky až do výše 100 tisíc korun. Podle prezidenta by to nakonec museli zaplatit všichni daňoví poplatníci. Zeman v této souvislosti mimo jiné řekl, že lidé by měli spíše spořit a investovat, ne rozhazovat a že každý by měl být schopen zaplatit dluh například ve výši patnáct tisíc korun.