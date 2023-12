Máma ji dala do pasťáku, sexem vydělá na drogy. Elišku čekají Vánoce na ulici

Přespává, kde se dá. Hlavně u klientů, rozuměj prasáků, kteří chtějí mladou holku na sex vypadající jako dítě a chtějí s ní dělat děsivé ohavnosti. Bloumá ulicemi a hledá bar, kde by si nabila mobil. Potřebuje zapnout telefon – pak se spojí s dalším klientem.

„Před rokem mě máma dala do pasťáku v Jindřichově Hradci, odkud jsem zdrhla. Teď už se schovávat nemusím, je mi osmnáct. Domů bych se nevrátila. Táta umřel, máma si našla nového a nefungovalo to. A nefungovalo by to ani teď,“ vypráví dívka. Je nad ránem, jsme v nonstop jídelně a Eliška je šťastná za teplé jídlo.