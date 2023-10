Proč vyšetřují po 20 letech jen nás? Nedává to smysl, říká majitel webu sex.cz

Jak vás napadlo, že budete podnikat v oblasti erotických inzerátů?

Všimli jsme si, že tady na trhu je díra, tak ji zaplníme a uděláme erotickou seznamku. To se stalo před dvaceti lety, kdy jsme koupili za několik milionů korun doménu sex.cz. Dvacet let to fungovalo. Udělali jsme si několik analýz tohoto stařičkého zákona o kuplířství a prostituci, podle kterého jsme dnes obviněni, a celou dobu jsme byli v kontaktu s policií. Kriminalisté chodili k nám do kanceláře, když něco potřebovali, posílali nám dotazy, když někoho vyšetřovali, a podobně. Za poslední rok a půl to bylo přes čtyřicet případů. A to jak lokální kriminalisté, tak i kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Vždy jsme jim dávali data, používali nás jako databázi informací.

Stát o nás tedy věděl, využíval nás jako informační zdroj a přijímal od nás peníze, které jsme odváděli na daních. Takže pokud my jsme kuplíři a stát si od nás roky bere daně, tak je také kuplíř. A od dalších si bere dál. Přitom jsme byli normální firma, s.r.o., která fungovala ve veřejném prostoru a měla jasnou hierarchii.