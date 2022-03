Nejhorší bylo stát 12 hodin v noci na hranici, navíc sněžilo, říká Ukrajinka

Ukrajinsko-polskou hranici překročily spolu s dcerou v noci z neděle na pondělí a cesta do Prahy z Ivano-Frankivsku vzdáleného 884 kilometrů jim trvala dva a půl dne.

V Ivano-Frankivsku na západě Ukrajiny zůstala její matka a bratr Vasyl, který nyní nesmí opustit Ukrajinu stejně jako většina mužů ve věku od 18 do 60 let. O svého muže přišla Anna již dříve, je vdova.

Do Prahy přijela za svou starší sestrou, která má v Česku trvalý pobyt a chce jí pomoci. Ivano-Frankivsk byl terčem hned v první den války, kterou rozpoutal režim Vladimira Putina. „Nálety na naše město byly už ve čtvrtek ráno. Je tam letiště,“ popisuje Anna.

Dlouho neváhala. Na ukrajinsko-polský hraniční přechod Krakovec se dostala spolu s dcerou mikrobusem. Za to zaplatily 500 hřiven za osobu (necelých 400 korun). Pak už musely pokračovat pěšky.

„Na polské straně byli dobrovolníci, nabízeli čaj i kávu a autobusy pak odvážely lidi na místo, kde se dalo trochu odpočinout,“ popisuje uprchlice z Ukrajiny.

Chtěla se dostat do Přemyšle, odkud se lidé utíkající před válkou mohou dostat až do Prahy zdarma vlakem Regiojet. „Ale řekli nám, že do Przemyslu není žádné spojení a nebyl ani nikdo, kdo by nás tam odvezl,“ říká Anna.

Nakonec ji a její dceru nasměrovali do Wroclavi. Na nádraží je knihovna, kam měli pro uprchlíky postele a matrace. Strávily tam s dcerou druhou noc, než se druhý den ráno dostaly do autobusu a po pěti hodinách konečně dojely do Prahy na Černý Most.

Starší sestra pak Annu doprovodila do Krajského asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny v Kongresovém centru. Strávily tam asi tři hodiny. Na první přepážce se Anna a Diana zaregistrovaly a dostaly vízum, u druhé se vyřizuje zdravotní pojištění, u třetí registrace kvůli jednorázové pomoci.

„Můj sen je, aby skončila válka a všichni byli zdraví,“ řekla iDNES.cz Anna. Doma prodávala na tržišti. Má představu, že by v Česku mohla dělat podobnou práci, nebrání se ale ani třeba tomu doplňovat zboží v supermarketu.