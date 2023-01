Rudí lokajové i škopky špíny. Také Československo zažilo nelítostné boje o Hrad

Prezidentské volby provázejí tuhle zemi od vzniku republiky, tedy více než století. Některé byly nekonečně nudné, tak jak to bylo možné jen v totalitě, jiné nesmírně napínavé, tak jak to umožňuje zase jen demokracie. V Československu pak šlo od roku 1918 do roku 1992 vždy o volby nepřímé a mnohé možná překvapí, že vůbec nejtěsněji prošel při jedné z nich Tomáš Garrigue Masaryk. Podívejme se zvláště na ty prvorepublikové, které si dramatickým průběhem v ničem nezadaly s kampaněmi dnešních, byť přímých výběrů hlavy státu. | foto: koláž iDNES.cz, ČTK