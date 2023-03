Paní Zemanová měla jiný vkus, působí to depresivně, řekl Pavel o Lumbeho vile

Pavel se s prostory na Hradě seznámil v pátek den po své inauguraci. Dříve oznámil, že na víkendy by rád jezdil do svého domova v Černoučku na Litoměřicku. Na bydlení ve zbytku týdne favorizuje Lumbeho vilu nedaleko Jeleního příkopu.

Pavel uvedl, že vila je umístěna v krásném prostředí. „Bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus, takže to prostředí působí trochu depresivně. Takže bychom ho rádi trochu osvětlili. A pokud se nám to podaří, tak tam budeme rádi přes týden bydlet,“ uvedl.

Rozhodnuto však podle něj ještě není. „Ale ze všech pohledů by to asi bylo optimální. Je to krásné prostředí, je to v blízkosti Hradu, takže dostupnost do práce je velice rychlá. A zároveň to splňuje všechna kritéria z hlediska bezpečnosti,“ uvedl. Považoval by za plýtvání prostředky, pokud by se měly vydávat peníze na zabezpečení nového objektu.

Vyloučil bydlení v apartmá přímo na Pražském hradě. „Asi málokdo by chtěl opravdu bydlet na zámku, a tam to jsou místnosti jak na starém zámku s vysokými stropy a krásným starým nábytkem. Ale vůbec nepřipomínající bydlení,“ vysvětlil.

Vyhovující podle něj není ani tzv. prezidentský domeček nebo Husákova vila. „To je v podstatě zámeček, něco jako menší hotel, kde je minimálně 20, 30 místností. To není bydlení pro jeden pár. Já bych si tam připadal naprosto nepatřičně.“ doplnil Pavel.

Je to podle něj zařízení, které je po rekonstrukci a není tam žádný nábytek. „To samozřejmě není překážkou. Ale je to ve veřejné části zahrady, takže z hlediska bezpečnosti to nenaplňuje kritéria, ale hlavně si myslím, že nemá smysl vykládat obrovské prostředky na zajištění dalšího velkého objektu,“ uvedl. Dokáže si představit smysluplnější způsob využití objektu.

