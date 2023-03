Pavel v katedrále uctil svatováclavské relikvie, dočkal se řady požehnání

Pavel s manželkou se poklonili lebce sv. Václava, za tímto účelem přinesené z klenotnice v katedrále sv. Víta do kaple. Zazněly Svatováclavský chorál, nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny a státní hymna.

V úvodu obřadu měl projev pražský arcibiskup Jan Graubner. „V této posvátné chvíli si společně uvědomujeme velikost zodpovědnosti nejen před voliči a současníky, ale i před dějinami a samotným Bohem. Uvědomujeme si složitost mezinárodní situace a i náročnost úkolů v naší společnosti, protože mnohá rozhodnutí či opomenutí ovlivňují nejen přítomnost, ale i budoucnost,“ řekl.

Úryvek z bible přečetl vrchní zemský rabín a poté pražský arcibiskup pronesl modlitbu za vlast. Předseda ERC uvedl modlitbu Páně a následně všichni tři společně pronesli modlitbu, jíž požehnali novému prezidentovi.

Poté se všichni účastníci obřadu v kapli přesunuli na místa v nové části katedrály, kde hrála Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor.

„Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor se vrací k tradici, která se naposledy uskutečnila, když byl prezidentem zvolen Václav Havel a zaznělo Te Deum v katedrále sv. Víta jako doprovod bohoslužby. Je to tradice, kterou naši hudebníci a zpěváci považují za krásnou ještě o to víc, že je to s hudbou našeho zakladatele Antonína Dvořáka. Také tam budeme hrát Sukovu meditaci na Svatováclavský chorál, čili dva z našich nejmilovanějších autorů,“ řekl ČTK generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Na Pražském hradě vystřídal Miloše Zemana. Se Zemanem ve čtvrtek za účasti manželek Evy a Ivany v poledne Pavel poobědval.

Po slavnostním slibu nový prezident pronesl inaugurační projev, pozdravil občany na třetím hradním nádvoří, položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a promluvil k asi 2 500 hostům na slavnostní číši vína ve Španělském sále.

Pavel také slíbil brzy zveřejnit plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl. Chce pokračovat v cestách do regionů, více otevřít Hrad a vrátit na něj transparentní komunikaci. Podporovat bude opatření k uzdravení veřejných financí, ač budou podle něj někdy bolet.