Mohou za to úředníci, je to nešťastné, řekl Fiala k vystěhování uprchlíků

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří v ubytovně nyní bydlí, nakonec najdou náhradní ubytování v penzionu v Harrachově, řekla ve zpravodajském pořadu televize Nova předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Sněmovní kancelář v úterý uvedla, že počet uprchlíků v harrachovské ubytovně klesá a nyní tam pobývá 17 lidí, z toho 12 dospělých a pět dětí. Obsazenost zařízení se tak snížila pod dvě pětiny. Ukrajinským uprchlíkům slouží i další zařízení Poslanecké sněmovny v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, jehož kapacita je naplněna zhruba ze tří čtvrtin. Kancelář chtěla ubytovací možnosti spojit, zdůvodnila to péčí řádného hospodáře.

Premiér Fiala ve středu řekl, že to není dobrý příběh a nemělo k němu vůbec dojít. Kritizoval také nezvládnutou komunikaci. Uvedl, že nemá detailní informace, ale podle něj se jednalo o rozhodnutí sněmovních úředníků, kteří se snažili zefektivnit provoz ubytoven. „Ale tohle je nešťastné. Měli tam zůstat, nemělo se to stát,“ konstatoval Fiala. Připustil, že veřejnost je případem pobouřena.

Martin Kuba @Kuba_Martin Sněmovna vystěhuje Ukrajince z Harrachova, aby tam mohli relaxovat poslanci.

Stát po krajích chce, abychom se připravili na možnou zimní vlnu a navýšili kapacity ubytování v krajích a obcích. A já pak fakt novinářům neumím vysvětlovat tohle. Fakt ne!

https://t.co/danOhSoytu oblíbit odpovědět

Záměr Sněmovny v minulých dnech kritizoval i jihočeský hejtman Martin Kuba.

Důležité bylo podle Sněmovny najít náhradní ubytování přímo v Harrachově, část uprchlíků si totiž v místě našla práci a děti začaly chodit do škol. Sněmovní kancléř Martin Plíšek uváděl, že pokud by se jej najít nepodařilo, sněmovní kancelář by ubytování a humanitární pomoc poskytovala uprchlíkům v zařízení i nadále.

Petr Fiala obecně k uprchlické krizi jinak uvedl, že nemá informace, že by s příchodem zimy hrozila velká uprchlická vlna z Ukrajiny. Vláda se podle něj primárně snaží, aby k další vlně nedocházelo tím, že zemi zasaženou ruskou agresí dlouhodobě podporuje, například finančně.

Podle premiéra jsou ubytovací kapacity naplněny. „Pokud nastane uprchlická vlna, jsme připraveni na jiné varianty,“ sdělil premiér s tím, že by se například budovaly mobilní domy. Kompetence by podle něj z krajů přešly na ministerstvo vnitra.

Fiala navrhne Tomáše Pojara na post poradce pro národní bezpečnost

Premiér v pořadu také prozradil, že navrhne na funkci poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara. Vláda na příštím jednání projedná vznik postu. Vytvoření funkce podle Fialy na středečním jednání doporučila Bezpečnostní rada státu.

„Já vidím za sebe a budu ho navrhovat, jako skutečně kompetentního a mimořádně připraveného kandidáta pro tuto funkci, Tomáše Pojara,“ uvedl premiér. „Ale samozřejmě to projednám se svými partnery a bude to schvalovat vláda,“ dodal.

Vznik funkce poradce pro národní bezpečnost je uveden v programovém prohlášení vlády. Při svém vzniku vládní koalice Spolu a Pirátů a STAN plánovala, že tento poradce bude koordinátorem ohledně hybridních hrozeb a dezinformací. „Na Úřadu vlády tak vznikne platforma pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky s cílem zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám,“ píše se v programovém prohlášení.

Tomáš Pojar je poradce premiéra Petra Fialy pro bezpečnostní a zahraniční otázky. V minulosti působil jako velvyslanec v Izraeli nebo ředitel společnosti Člověk v tísni. Je prorektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut, která má blízko k ODS.