Fiala rozdal medaile za cestu do Kyjeva. Ocenil zpravodajce i svého mluvčího

„Všem oceněným bych chtěl poděkovat za mimořádné nasazení při zajišťování bezpečnosti a naplňování zahraniční politiky České republiky. Využívat této možnosti, jak ocenit zásluhy a výjimečný přínos pro náš stát, bych chtěl pravidelně,“ uvedl při nedělním předávání pamětních medailí premiér.

Z třinácti oceněných zveřejnil úřad vlády jen dvě jména, a to protože většinu z nich tvoří příslušníci bezpečnostních složek, u kterých je nutné zachovat anonymitu, podotkla pro ČTK vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.

Mezi oceněnými je mluvčí Petra Fialy Václav Smolka

Medaili dostali i dva nejbližší spolupracovníci Fialy, a to bezpečnostní expert Tomáš Pojar a vládní mluvčí Václav Smolka. Oba za doprovázení premiéra na jeho cestě do Kyjeva, kterou absolvoval zhruba tři týdny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v polovině března spolu se svými polskými a slovinskými protějšky Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou.

„Uf. Nebudu to moc rozepisovat. Před chvílí uděloval premiér Petr Fiala medaile Karla Kramáře za mimořádné nasazení při naplňování zahraniční politiky ČR. Jednu z nich jsem díky cestě do Kyjeva dostal i já. Jsem hrozně hrdej na to, s jakým šéfem a týmem můžu pracovat,“ reagoval v neděli na Twitteru premiérův mluvčí Smolka.

Někteří uživatelé mluvčímu gratulovali, většina komentujících však ocenění zkritizovala. „Přesně takhle udělují medaile ruští generálové svým příbuzným, tak hlavně, že jste na sebe pyšný..,“ reagoval Pete Mitchell. „Dlouhá léta se intenzivně a vysoce odborně zabýváte českou zahraničí politikou, medaile zcela na místě,“ ironicky okomentoval příspěvek další z uživatelů.

Už po příjezdu z Ukrajiny do Česka děkoval Fiala na tiskovém brífinku svým spolupracovníkům za to, že s ním do Kyjeva jeli, i když nemuseli a vyzdvihoval jejich odvahu vyrazit na území, kde zuří válka.

„Udělování medailí Karla Kramáře je čistě v gesci premiéra,“ podotýká bývalý dlouholetý ředitele odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt. „Záleží jen na panu premiérovi, jak si nastavil pravidla, komu bude tyto medaile udělovat. Pokud se tedy rozhodl ocenit za nějaké mimořádné pracovní přínosy své spolupracovníky, tak takto učinil a z mého pohledu je to legitimní,“ uvedl pro iDNES.cz Forejt.

Medaile Karla Kramáře, pojmenovaná po prvním československém premiérovi, je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády České republiky. Pamětní medaile byla vytvořena v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.