Sněmovna vystěhuje Ukrajince ze své chaty. Bouře ve sklenici, říká Pekarová

Kancelář Sněmovny tvrdí, že ukrajinským uprchlíkům pomohla dostatečně a zajistila pro ně ubytování, stravování a finance. Nyní však po běžencích chce, aby se z chaty v Harrachově vystěhovali, uvedla TV Nova.

„Kapacita provozně-účelového zařízení v Harrachově je ukrajinskými uprchlíky v posledních týdnech využívána na přibližně 42 procent, tedy ani ne z poloviny. A víme, že podobná státní zařízení poskytující humanitární pomoc jsou na tom obdobně. Jako racionální řešení tedy považujeme tyto ubytovací možnosti spojit,“ vysvětlila kancelář.

Martin Kuba @Kuba_Martin Sněmovna vystěhuje Ukrajince z Harrachova, aby tam mohli relaxovat poslanci.

Stát po krajích chce, abychom se připravili na možnou zimní vlnu a navýšili kapacity ubytování v krajích a obcích. A já pak fakt novinářům neumím vysvětlovat tohle. Fakt ne!

Informace vzbudila mezi politiky vlnu kritiky. S plánem vystěhovat uprchlíky nesouhlasí kromě opozičních politiků ani šéf Asociace krajů Martin Kuba z ODS.

„Já už tu informaci mám od pana kolegy Půty pár dní, považuji ji za naprosto absurdní a bohužel je to prostě to, co pak lidé vůbec nechápou. Tady politické vedení Sněmovny vyzývá všechny k tomu, abychom tu situaci zvládli, abychom si vzali víc svetrů. A potom prostě lidé vidí, že poslanci nejsou ochotni odříct si dovolenou a považují za správné, že by se tohle zařízení mělo vyklidit,“ uvedl.

Plán kritizuje i místopředseda Sněmovny Karel Havlíček. „Je to pro mě naprosto nepochopitelné, protože to, že je pomoc vůči Ukrajincům taková, jaká je, to není zásluhou ani vlády, ani pětikoalice, ani Sněmovny. To je zásluhou rodin, krajů, obcí. A v dané chvíli se pochopitelně toto mělo ještě prodloužit a nemělo se činit to, že budou muset ukrajinské rodiny opouštět chatu,“ poznamenal.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že Markéta Pekarová Adamová rozhodnutí s kolegy nekonzultovala. „A jak tak známe paní Pekarovou Adamovou, tak ona nepřemýšlí ani o krok dopředu. Vždycky něco plácne, vždycky něco rozhodne, vždycky udělá nějaké zmatky a my ani nevíme, proč to dělá,“ sdělil TV Nova Okamura.

Koaliční poslanci nechtěli věc komentovat. „Toto nejlépe zodpoví pan kancléř, předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová či ministerstvo vnitra. My k tomu komentář dávat nebudeme,“ řekli Piráti.

Bouře ve sklenici vody

Podle Pekarové vyvolala zpráva „bouři ve sklenici vody“. „Chápu snahu o senzaci, ale přesun uprchlíků z Harrachova do jiného kraje nikdo nechce,“ napsala s tím, že dokud všichni nebudou mít zajištěné odpovídající ubytování poblíž, nic se na tom měnit nebude.

„Od počátku jsme dohodnuti s ministerstvem vnitra, že neprodloužení smlouvy je podmíněno zajištěním adekvátniho ubytování v rámci regionu. To ministerstvo přislíbilo. Než se tak stane, zůstává zařízení v Harrachově dál vyčleněno pro humanitární účely,“ napsala ve vyjádření iDNES.cz.

Kancelář Poslanecké sněmovny se proti reportáži TV Nova ohradila a informace označila za zavádějící. „I nadále budeme poskytovat humanitární pomoc tak, jak jsme s tím začali hned v březnu,“ napsala kancelář.