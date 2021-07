Tolerance vlády odradila naše voliče. Rozhodnutí to ale bylo správné, řekl Filip

První kabinet Andreje Babiše vládl v Česku bez důvěry téměř půl roku. Nakonec se však předseda vlády domluvil na spolupráci se sociálními demokraty a právě komunisty.

„Od ledna 2018 tady byla vláda bez důvěry a nikdo nechtěl nést odpovědnost za vývoj státu. My jsme v červnu dospěli k tomu, že ukončíme ústavní krizi v České republice. Pak už jsme jen vládu tolerovali se svými sedmi podmínkami,“ vysvětloval Vojtěch Filip ve vysílání CNN Prima NEWS.

Komunisté pak vládu hnutí ANO a sociálních demokratů podporovali až do letošního dubna, kdy vypověděli toleranční smlouvu. Přesto při posledním červnovém hlasování o důvěře kabinet Andreje Babiše de facto podrželi, když komunističtí poslanci před hlasováním opustili jednací sál Poslanecké sněmovny.



S tímto krokem nesouhlasil například komunistický poslanec Jiří Dolejš, který později CNN Prima NEWS přiznal, že poslanecký klub KSČM měl spíše hlasovat pro nedůvěru.

Předseda Filip však rozhodnutí ústředního výboru komentoval slovy: „Opozice si to musí spočítat, potřebují 101 hlasů. A jestli to udělají jako politické gesto a nejedná se mnou žádný z těch pěti politických předsedů, tak jsou to ubožáci. Političtí ubožáci. Jestli chci něčeho dosáhnout, tak musím jednat.“

V jednom pytli s opozicí

A že komunisté nechtějí být házeni s opozicí do jednoho pytle, Filip naznačil i v rozhovoru s Pavlínou Wolfovou. V něm sice připustil, že KSČM tolerancí vlády ztratila část voličů, ale přesto toto rozhodnutí i zpětně považuje za správné.



„Kdybychom se v roce 2018 nerozhodli pro podporu Babišovy vlády, ztratili bychom se v poli ostatních opozičních stran. Naše výhrady k vládě byly vždycky čistě věcné. Nést odpovědnost nám sice snížilo preference, protestní hlasy se totiž sbírají v opozici, ale mnoho jsme toho alespoň prosadili,“ dodal.

Nesnáším demagogy, říká Filip na adresu Pirátů

Šéf komunistů Vojtěch Filip se ve speciálním vysílání pořadu 360° Pavlíny Wolfové ostře pustil do Pirátů. Stranu totiž považuje za demagogickou a některé její postoje za nesmyslné. „Chtějí zničit systém, který funguje,“ uvedl.

Sám přiznal, že měl za poslední dobou mnohokrát chuť z Poslanecké sněmovny odejít a už se nevrátit. „Končit jsem chtěl z mnoha důvodů. I kvůli lidem, kteří během pandemie chtěli rozvolňovat, když se brzdilo, a brzdit, když se rozvolňovalo. Taková kritika byla fakt tak otravná, že jsem si říkal, jestli mám zapotřebí tohle poslouchat, když si tito lidé nepamatují, co říkali před týdnem. Uráželo mě to,“ uvedl v pořadu vysílání CNN Prima NEWS.



Dlouholetý předseda komunistů rovněž v pořadu naznačil, že především Piráty viní z nekonstruktivního jednání ve Sněmovně. „Zažil jsem hodně debat s lidmi, jako je Václav Klaus, Miloš Zeman či Miroslav Kalousek. Sice jsme se přeli, ale věcně. Každý argumentoval podle svého přesvědčení. Teď jsme se ale dostávali do diskusí, které neměly žádný věcný základ,“ řekl.



Podle Filipa dochází k případům, kdy Piráti svou rétorikou sjednocují názorově ostatní parlamentní strany, které by spolu za normálních okolností nikdy nesouhlasily. Jako příklad zmínil sněmovní debatu o všeobecném zdravotním pojištění a porodnické péči.

„Nesnáším demagogy. A když najednou proti názorům Pirátů mluví stejně lékař z ODS, lékař z hnutí ANO, lékař z KDU-ČSL i od sociálních demokratů? Já mám na to odpověď, že Piráti ničí funkční systém,“ dodal Filip.

Zdolání pětiprocentní hranice?

Předseda komunistů Vojtěch Filip povede stranu i do říjnových voleb. „Můžeme obhájit výsledek z roku 2017, ve Sněmovně si zasloužíme být,“ řekl ve speciálním vysílání pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

KSČM v předvolebních průzkumech balancuje na pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Podle některých politologů za úpadkem může stát odliv voličů k hnutí ANO. Další příznivce ale strana mohla odradit, když tolerovala vládu Andreje Babiše.

Sněmovní kampaň komunisté zahájili na začátku června. Se sloganem Šance na nový začátek a programem shrnutým do pěti priorit Filip veřejnosti slíbil, že volba KSČM znamená jistotu pro budoucnost.



Část veřejnosti si z kampaně strany začala utahovat. Považuje totiž za úsměvné spojení „Šance na nový začátek“ v souvislosti s totalitní minulostí KSČ, od které se mnoho současných komunistů nedistancovalo.

Filip by měl kandidovat v Jihočeském kraji z druhého místa kandidátky. Pomalu prý totiž míří ke zmenšení svého politické záběru, aby uvolnil místo novým tvářím.

Cílení komunistů na mladé voliče

Některým lidem také přijde komické cílení komunistů na mladé voliče. Šéf strany Vojtěch Filip však kampaň komunistů považuje za kvalitní. „Podle mého soudu máme velmi zajímavou kampaň. Ta obsahuje 5P, čili pět hlavních priorit, které reprezentujeme. Máme jak nové tváře, tak ty stávající, co se osvědčily,“ řekl.



Rovněž se ohradil proti těm, kteří rétoriku komunistů považují za lživou či manipulativní. „Když si přehrajete argumentaci našeho poslaneckého klubu, demagogii u nás nenajdete. Často nám spíš vyčítají, že jsme příliš pragmatičtí,“ dodal.