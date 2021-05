Nebaví se s námi, my nemáme zájem podpořit je, vzkazuje opozici šéf komunistů

Členská základna KSČM má na vyslovení názoru čas do 31. května. Máte signály, jak by poslanci KSČM měli hlasovat?

Ano, mám. Chodí mi rozhodnutí městských výborů a okresních výborů strany a musím říct, že zatím nezaznamenávám žádný náznak toho, že by KSČM měla pozitivně hlasovat proti vyslovení nedůvěry (vyslovit přímo vládě nedůvěru – pozn. red.). Názory oscilují mezi tím nechat vládu s důvěrou, případně udělat nějaký krok, který nás oddělí od navrhovatelů, tedy od pravice.

Situace, ukazuje, že obava z agresivní politiky české pravice – zejména těch dvou bloků, koalice SPOLU a Pirátů se STAN – je pro lidi nepříjemná. Vojtěch Filip předseda KSČM