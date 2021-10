Liberec - Stát se připravuje na epidemii afrického moru prasat, která může v Česku každým dnem propuknout. Nemoc, dosahující u prasat domácích i divokých stoprocentní úmrtnosti, se již objevila jen pár desítek kilometrů za hranicemi v Polsku a v Německu. Pokud by se objevila v některém z českých chovů, znamenalo by to jejich vybití.