Největší rozvolnění, snídaně i pivo uvnitř. Lidé si otevřené hospody znovu užívají

Sdělení, že na místě mohou konzumovat pouze lidé s negativním testem na koronavirus, očkovaní nebo ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19, musejí zákazníci spíše hledat.

Vláda ode dneška povolila vstup veřejnosti do vnitřních prostor gastronomických podniků, na zahrádky mají lidé po nuceném uzavření přístup od 17. května. Provozovatelé mají povinnost o podmínkách a pravidlech vstupu zákazníky informovat u vchodu a v provozovně. Případné kontroly provádějí hygienici nebo policie.

Téměř plná byla dnes dopoledne zahrádka Café Truhlárna ve Františkánské zahradě v centru Prahy. Několik obsazených stolků měla také Cukrárna Myšák ve Vodičkově ulici nebo cukrárna Ovocný Světozor v nedaleké pasáži Světozor.

Naopak téměř prázdná byla Národní kavárna. Kdo se těšil, že vyrazí do legendární kavárny Slavia naproti Národnímu divadlu, čekalo ho zklamání. Prostor se momentálně rekonstruuje, provozovatelé na internetu informují, že počítají s otevřením v červenci nebo srpnu.

Štamgasti obsadili svůj stůl ihned po otevření

Několik stolů se zaplnilo jen čtvrthodinu poté, co dnes v 11:00 otevřela českobudějovická restaurace Masné krámy. Podnik počítá v létě s českými turisty, objednávky ze zahraničí nemá. Z kapacity 200 míst využije zatím díky omezením asi 150, sdělil vedoucí restaurace Tomáš Olejník.



Na dnešek měl podnik několik rezervací. Plno bylo po jedenácté u stolu štamgastů. „Je vynikající, jako křen,“ řekl o prvním pivu vevnitř 74letý Vladimír Valíček. Do restaurace chodí 40 let, těšil se. „Venku byla zaprvé malá kapacita a zadruhé atmosféra Masných krámů je tady, ne na chodníku,“ řekl Valíček.



Královehradecké kavárny čekaly větší zájem

Kavárny v centru Hradce Králové dnes dopoledne velký zájem zákazníků nezaznamenaly. Očekávají, že návrat k normálu bude pozvolný, sdělili v pondělí dopoledne oslovení zástupci podniků.



„Zatím žádný nával, je to takové pondělně ospalé. Dopoledne máme volnější celkově, větší zájem u nás bývá odpoledne, takže uvidíme,“ řekl dopoledne majitel Café NaKole Jakub Fabián.

Díky tomu, že zahrádka ve vnitrobloku již funguje, neměli v této kavárně problém na poněkud překotné rozhodnutí vlády o otevření vnitřních prostor zareagovat. Podniky měly na přípravu víkend.

„Pro nás byl komplikovanější přechod z okénkového prodeje na zahrádku, protože se na ni prochází kavárnou. Když jsme rušili okénko, tak to bylo na několik hodin přenášení věcí a uklízení, to jsme si mákli. Teď už nám jen zbývalo rozmístit stoly, to takový problém nebyl,“ řekl ČTK Fabián. Návštěvnosti zahrádky podle něj zatím příliš nepřálo deštivé a chladnější počasí.

Větší zájem zákazníků očekávali dopoledne také například v Assenza Cafe na pěší zóně nebo v CrossCafé.

Středočeši nadále využívají zahrádky a rozvoz

Zájem hostů o návštěvu restaurací ve středních Čechách zatím výrazně neroste. Lidé konzumují jídlo či pití většinou na zahrádkách, případně využívají rozvoz. Vyplývá to z vyjádření pracovníků restaurací.



Například v kladenském podniku Rock´n Roll Burgers bylo dnes kolem poledne možná ještě méně hostů než v předchozích dnech, kdy mohla být otevřená pouze zahrádka. „Dneska je to samý rozvoz,“ popsala za podnik Marcela Mesárošová. I na večer má podle ní restaurace jen několik rezervací a podobná situace zatím platí také pro další dny v týdnu.

V kolínské restauraci U Tří pírek dnes hosté využívají slunečného počasí a sedí na terase. O sezení uvnitř restaurace nemají zájem. „Někomu je venku chladněji, tak dostane deku, ale všichni sedí venku. Takže oproti minulému týdnu pro nás žádná změna,“ řekla majitelka Lucie Rapčáková.

Možnosti sedět uvnitř budou podle ní využívat klienti, kteří si dělají rezervace na večer. Zájem o rezervace místa v restauraci je podle Rapčákové vysoký už od chvíle, kdy vláda umožnila provozovatelům restaurací otevřít zahrádky.

Téměř všechny podniky mají na dveřích vylepeno sdělení o povinnosti mít uvnitř zakrytá ústa a nos respirátorem a od ostatních si držet nejlépe dvoumetrový odstup. Text často doprovází i grafické ztvárnění. Pokud si host sedá do venkovních prostor, které jsou přístupné z několika směrů, zpravidla se o platných pravidlech nic nedozví. Musel by je cíleně hledat.

V některých zařízeních mají u vstupu vyvěšené mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví týkající se provozu v restauracích, srozumitelná forma nebo informace v jiném než českém jazyce často chybí. Výjimkou je například zmíněná cukrárna Ovocný Světozor. Ta jedno sdělení věnuje výhradně konzumaci na místě, kde má rozepsané podmínky týkající se testů či očkování.



Lidé se ode dneška mohou občerstvovat kromě kaváren a restaurací i v obchodních centrech, kde dosud bylo možné si jídlo a pití odnášet jen s sebou.

V Centru Černý Most a centru Nový Smíchov bylo nejvíce lidí dopoledne v kavárnách řetězců Costa Coffee a Starbucks. Jen málo zaplněné byly jídelní kouty, kde lidé nejčastěji jedli v McDonald´s nebo Bageterii Boulevard. U stolků seděly většinou dvojice, případně jednotlivci, kteří pracovali na počítači. U jednoho stolu mohou nyní sedět nejvýše čtyři lidé, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.