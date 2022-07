KOMENTÁŘ: Ti naivní vědci snad se svou doktrínou zkouší, co ekosystém vydrží

Tak už je to tady. Ekologičtí aktivisté a nejrůznější vědci zaplavili média a tvrdí, jak je požár lesa v Českém Švýcarsku životodárný. Jak je pro rozmanitost přírody potřeba, jak se úžasně změní druhová skladba, že vlastně lesy hořely vždycky a že je to tedy vlastně to nejlepší, co nás mohlo potkat. „Lesní zvěř čeká hostina,“ říká do médií jistý akademik a trochu zapomíná, že mnoho lesní zvěře muselo předtím uhořet.

Vina je na straně těch aktivistů a vědců, kteří ponechali kvůli své nezodpovědnosti napospas zelené bohatství naší země.