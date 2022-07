Vítr hraje obrovskou roli, bohužel v náš neprospěch, říkají hasiči

Jak náročné je pro hasiče hasit takto velký požár?

Obecně patří likvidace rozsáhlých lesních požárů k velmi náročným zásahům. Činnosti na místě události komplikuje hned několik věcí najednou – často se jedná o těžko přístupný a členitý terén, mnohdy s velkým převýšením, kdy v mnoha případech není umožněn přístup pro zásahovou techniku až přímo k požářišti. V takové chvíli musí zasahující jednotky zabezpečit dálkovou dopravu vody, nebo dostat hasební vodu na místo vlastními silami.

K zásahu je pak potřeba více dalších technických prostředků, například hasicí vaky či ženijní nářadí. K úplné likvidaci požáru je nutné dostat do zasažené oblasti větší množství vody, požářiště řádně zkontrolovat, odkopávat zbytky porostu a prolévat doutnající místa, aby nedocházelo ke skrytému šíření kořenovým systémem. Podobné zásahy jsou náročné i z hlediska sil a prostředků – vyžadují nasazení většího počtu zasahujících. V případě dlouhotrvajícího zásahu je nutné zařídit dostatečné množství hasičů pro střídání.

Co je nejnáročnější při velkém požáru?

Při zdolávání každého požáru je důležité soustředit se primárně na záchranu lidských životů, evakuaci obyvatel a ochranu dalšího majetku. Současně s tím je potřeba docílit rychlé lokalizace a zabránit tak šíření požáru. Za tím účelem je důležité zvolit vhodnou taktiku.

Zároveň je nutné posoudit, jestli je místo zásahu dostatečně bezpečné pro všechny zasahující. Při velkých zásazích je nezbytné nastavit odpovídající systém velení a řízení, například rozdělení místa zásahu na úseky, sektory nebo zřízení štábu velitele zásahu.

Samotný zásah ovlivňují různé faktory, které nemůžeme často ovlivnit – jsou to vlivy počasí, povětrnostní podmínky, suché prostředí, přítomnost hořlavého materiálu nebo extrémní horko. Těžké je pak na takové nepředvídatelné vlivy umět rychle a efektivně reagovat. Je nutné pamatovat i na bezpečnost zasahujících hasičů, kteří se pohybují ve specifických podmínkách.

Co je pro hasiče nejnebezpečnější?

Při podobných rozsáhlých požárech hrozí zasahujícím hasičům hned několik nebezpečí. Při každém požáru jsou hasiči oblečeni do zásahového oděvu a dalších osobních ochranných prostředků, mají helmu, zásahovou obuv, často využívají i dýchací techniku. To pak ale znamená další zátěž cca 25 kilogramů. V takovém nasazení při působení vysokých teplot hrozí celkové vyčerpání, dehydratace, může dojít k popálení od odlétajících částic, opaření, nadýchání zplodin hoření, případné může dojít k jinému úrazu od padajících ohořelých materiálů.

Vítr hraje obrovskou roli v náš neprospěch

Kdy nastává moment, kdy je rozhodnuto o evakuaci lidí?

O evakuaci osob je rozhodnuto ve chvíli, kdy není šíření požáru pod kontrolou a hrozí, že zasáhne obydlenou oblast. Vždy je lepší provést včasnou evakuaci i za cenu toho, že se za pár chvil obyvatelé do svých obydlí vrátí.

Jak velkou roli hraje při takovém požáru vítr?

Vítr hraje obrovskou roli, bohužel v náš neprospěch. Rozdmychává jednotlivá ohniska, která se pak mohou opakovaně rozhořet a rozšiřovat se. Může také z ničeho nic zcela změnit směr šíření požáru, což může v důsledku znamenat potřebu rychlého přeskupení sil a prostředků. To nemusí být v terénu jednoduchá záležitost.

V jakém momentě požáru hasiči rozhodnou, že musí ustoupit? Rozhodnutí je na veliteli zásahu, případně na dalších velitelích, kteří působí přímo v místě nasazení jednotky. Základním pravidlem ale pro nás je, že pohyb v místě požáru musí být pro hasiče s přihlédnutím ke všem okolnostem bezpečný. K ústupu se může přistoupit například při náhlé změně směru šíření požáru vlivem silného větru, kdy se pak mohou plameny nekontrolovaně šířit přímo proti zasahujícím jednotkám.

Jak důležitá je pomoc vrtulníků a hašení ze vzduchu?

Hašení ze vzduchu je pro zásah klíčové ve chvíli, kdy se požár šíří v těžko přístupném nebo zcela nepřístupném terénu. Letecká technika nám pak pomůže dostat tolik potřebné množství vody i do těchto míst.