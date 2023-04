V Česku stouply hladiny řek. Moravské Dyji hrozí stupeň extrémního nebezpečí

Kvůli vydatným dešťům stouply hladiny řek na většině území Česka. Na východě Čech, Vysočině i Moravě je na některých tocích vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a řeky se mohou vylévat do krajiny. Moravská Dyje by se v profilu Janov dokonce měla dostat na třetí, extrémní stupeň nebezpečí. S přesunem deště na západ by se ale měla situace brzy zlepšit.