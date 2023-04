Víkend vydatně proprší, slunce se opět ukáže až v půlce příštího týdne

„Počasí u nás v dalších dnech ovlivní tlaková níže Leon, která se bude přesouvat ze Středomoří k severu až severovýchodu. Pro počasí v Česku to bude znamenat vydatnější a trvalejší srážky. Ty se budou objevovat ode dneška do soboty,“ uvedl meteorolog Filip Smola z ČHMÚ.

Nejintenzivnější déšť čekají meteorologové v pátek, kdy by ojediněle mohlo spadnout i kolem 40 mm srážek, navíc se v noci na pátek může na Českomoravské vrchovině objevit sněžení, které tam přinese jednotky centimetrů mokrého a těžkého sněhu.

V neděli a na počátku dalšího týdne se bude situace uklidňovat a v polovině příštího týdne je naděje na slunečnější počasí.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Zejména na východě území bude pršet a srážky potrvají místy až do večera. Dešťové přeháňky by podle meteorologů měly zasáhnout celé území ČR. Do vyšších poloh nad 1 000 dorazí kromě deště i smíšené a sněhové srážky. Nejvyšší teploty budou 6 až 10 °C, v severozápadní polovině Čech a na krajním východě místy až 12 °C,

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Následující dny budou deštivé. Dnes čekáme srážky hlavně ve východní polovině území, a to i vydatnější (mapa 1). Další mapa ukazuje předpověď srážek do soboty (porovnání modelů). Zejména jižní polovina území dostane velkou porci srážek, ale lokalizaci budeme upřesňovat. https://t.co/thQuFW2E3H oblíbit odpovědět

V noci na pátek bude zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Od jihu bude do Čech přicházet déšť. Meteorologové upozorňují, že místy může být déšť vydatnější a trvalejší. Nejnižší teploty budou 7 až 3 °C, ojediněle až 0 °C.

V sobotu meteorologové očekávají zataženo a oblačno, většinu území zasáhne déšť nebo přeháňky. Zpočátku v místech nad 1 000 m a během dne v polohách nad 500 m i srážky sněhové. Během dne bude postupně oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty budou 6 až 2 °C, ojediněle až 0 °C. Nejvyšší denní teploty budou 4 až 9 °C, na severovýchodě až 12 °C.

I v neděli bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy se objeví občasný déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti až 14 °C.

V pondělí čekáme oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Zpočátku týdne bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Postupně se vyjasní a bude polojasno, při zvětšené oblačnosti lze očekávat ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C. Během týdne se opět oteplí a denní teploty budou postupně stoupat k 10 až 15 °C, v závěru období až 17 °C.