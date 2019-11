Matka se předávkovala morfiem, eutanazii bych jí přála, říká poslankyně

Procházková se svou pracovní skupinou složenou ze zástupců ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti, etiků, právníků a poslancem Pirátů dokončila návrh zákona, který by v Česku uzákonil eutanazii a asistovanou sebevraždu. Sněmovně chce zákon předložit začátkem příštího roku.

V návrhu zákona Procházková definuje jak eutanazii, tak asistovanou sebevraždu. Oba pojmy jsou vysvětleny níže. Pro lepší orientaci v textu pod označení eutanazie řadíme i asistovanou sebevraždu.

Jako poslankyně a zároveň lékařka chcete prosadit zákon o eutanazii. Nepřekračuje to hranice lékařské etiky?

Zákon rozhodně hranice lékařské etiky nepřekračuje. Chystaný zákon naopak umožní lékařům, kteří s eutanazií souhlasí, pomáhat svým pacientům, kterým už nemohou pomoct jinak. Je nutné respektovat vůli člověka. Máme spoustu věcí, kde se člověk musí rozhodnout sám. Proč ne v tom, kdy ukončí svůj život?

Takže ukončit život pacienta je podle vás etické?

Pokud tím vyhoví přání pacienta, tak ano.



Znáte nějaké lékaře, kteří by eutanazii provedli?

Znám.

Věra Procházková narodila se 3. dubna 1954

absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni

má atestaci v oborech anesteziologie a resuscitace

22 let pracovala na ARU v sokolovské nemocnici, byla zástupkyní primáře a vedoucí lékařkou pracoviště pro léčbu bolesti, 7 let byla ředitelkou nemocnice v Sokolově

doposud pracuje na výjezdním pracovišti rychlé záchranné služby

od října 2017 je poslankyní za hnutí ANO

A vy byste ji provést dokázala?

Určitě ano. A kdybych měla tu možnost, když umírala moje matka, tak bych jí pomohla.

Proč jste se rozhodla bojovat právě za eutanazii?

Mám spoustu zkušeností. Pracovala jsem třicet let na ARU, (anesteziologicko-resustitační oddělení, pozn. red) mám specializaci na léčbu bolesti a také jezdím záchrankou, dnes už sice méně, ale v terénu všechno vidím. Vidím, jak záchranka dojíždí k lidem, kteří trpí nebo se z důvodu nemoci dusí. Lidé nemají pomoc, kterou by měli mít. Vím, že je potřeba zlepšit také paliativní péči (vysvětlení viz box, pozn. red.). Také se snažíme o novelizaci zákona o zdravotních službách a byla bych ráda, kdyby společně se zákonem o eutanazii šly oba zákony ruku v ruce.

Vídáte tedy pacienty, kteří nechtějí žít...

Ano. Někteří lidé mě opakovaně žádali o ukončení utrpení. Nejvíce jsem si toho zažila ve vlastní rodině, kdy mi blízcí zemřeli na rakovinu. Nejhůř na tom byla moje matka, která jako zdravotník celý život pečovala o lidi.

Byla gynekologickou sestrou a starala se o pacientky, které měly rakovinu a věděla velmi dobře, jak ty ženy končí. Bohužel jsem s ní neměla možnost být, když se předávkovala morfinem. Večer jsme se rozloučily a ráno nebyla. Mrzí mě, že jsem s ní nebyla, že jsem ji v posledních chvílích nemohla držet za ruku.

Byla byste ráda, kdyby vaše matka podstoupila eutanazii a mohla s ní při umírání být?

Přála bych si to. A přála bych možnost eutanazie všem lidem, kteří si ji přejí. Byla bych ráda, kdyby se umožnila v této fázi alespoň trpícím pacientům. Není to jen o něm, ale i o rodině, která by u toho ráda byla. Vídávám sebevraždy. A proč člověk nemá možnost se s rodinou rozloučit? Znám paní, která svého partnera doprovázela při eutanazii ve Švýcarsku. Všichni byli spokojení. Pojďme dát lidem možnost, to je moje krédo. Všichni bychom měli mít na výběr.

Jaký je rozdíl mezi eutanazií a asistovanou sebevraždou? Eutanazie Usmrcení pacienta na jeho žádost jinou osobou. Ve většině státech včetně České republiky není legální. Výjimkou je Nizozemsko a Belgii není eutanazie trestná od roku 2002, v roce 2009 se přidalo i Lucembursko.

Nizozemsko umožňuje nezletilým od 12 let věku se souhlasem zákonného zástupce, v Belgii mohou o eutanazii požádat všichni bez rozdílu věku. Lucembursko požadavek na zletilost stanovuje.

Mimo Evropu je eutanazie legální v Kolumbii nebo v Kanadě. Asistovaná sebevražda Ukončení života na rozdíl od eutanazie nevykonává lékař, ale sám pacient. V Česku je trestná jako účast na sebevraždě.

V Evropě ji umožňuje Švýcarsko, kde je asistovaná sebevražda prováděna v několika specializovaných zařízení. Do Švýcarska odjelo zemřít tímto způsobem od roku 1998 sedm Čechů.

Asistovaná sebevražda je povolena v některých státech USA (například) Kalifornie či Oregon) nebo v australské Victorii.

Někteří léčbu odmítají

Kdo by podle vás měl mít možnost eutanazie?

V tomto zákoně to budou dospělí nevyléčitelně nemocní pacienti v terminálním stádiu nemoci. Musí být duševně zdraví nebo by měli mít předem vyslovené přání o ukončení života pro případ, že už jim to jejich stav neumožní.

Každý pacient by musel projít procesem vyšetřování, ve kterém by se sbíraly důkazy o tom, že je v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci a že je duševně zdráv. Stav pacienta by potvrdil konzultující lékař a s návrhem pacienta by byl seznámen i člen rodiny nebo někdo blízký. K procesu by byly pozváni i zdravotníci lékařského zařízení pacienta, kteří by potvrdili, že pacient jedná z vlastní vůle.

Takže pacienti například s depresí by tu možnost mít neměli?

Zatím ne. Deprese se těžce definuje. Myslím si, že se v péči o duševně nemocné dostáváme na lepší úroveň, péče se vyvíjí a psychiatři budou mít do budoucna více možností.

Nevyvíjí se stejně jako psychiatrická péče péče paliativní?

Ano, vyvíjí. Věřím, že jednou bude na nejvyšší možné úrovni. Pacient ale může ležet ve vynikajícím hospicu a přesto se ho rozhodně opustit. Protože ho péče už neuspokojuje, nic mu nepřináší a nemá žádný efekt.

Nebylo by lepší volat po kvalitě hospiců než po zavedení eutanazie?

Když už hospic existuje, věřím, že je na velmi slušné úrovni. A i přes to je tu pár pacientů, kteří léčbu odmítají. Nemusí trpět fyzicky, ale někteří se chtějí rozhodnout sami, kdy jejich konec přijde.



Je paliativní péče v Česku dobrá?

Zatím ne. Ale například v Lucembursku bylo schválení zákona o eutanazii podmíněno schválením zákona o paliativní péči. A oboje dvoje se vyvíjí. Je to o možnosti, aby se člověk mohl rozhodnout. Je pro mě strašně důležité, aby pacient nebo rodina věděli, že ta možnost tu je.



Když máte rakovinu, většina lidí se bojí. A když budou vědět, že se budou moct rozhodnout a že nebudou muset trpět ani prodlužovat svůj život, když nebudou chtít, zklidní se. A třeba o ni ani nepožádají. Ale budou mít možnost. Všichni bychom měli mít na výběr.

Proč to neumožnit doma?

Jak byste zajistila to, aby člověk nebyl ovlivněn rodinou?

Dala bych tomu zákonný rámec a kontrolu. Zákon by umožňoval kontrolu nad tímto procesem.

Ve státech, ve kterých je eutanazie uzákoněná, počet smrtí tímto způsobem narůstá. Nebojíte se toho, že by se to dělo i u nás?

To je mýtus. Největší nárůst je v Belgii. A to proto, že Francouzi eutanazii v zákoně nemají a jezdí do Belgie, protože tam francouzsky umí a domluví se s nimi. Proč jim to neumožnit u nich doma?

Ve Švýcarsku mají jen asistovanou sebevraždu (vysvětlení viz box, pozn. red), kterou připravují firmy. A to já nechci. Chci, aby to měl pod kontrolou stát, aby to i stát platil. Tam to firma dělá za peníze a to je špatně.

Byznys s usmrcováním by tedy nenastal?

Určitě ne. Proces eutanazie bude plně pod kontrolou státu a bude hrazena ze zdravotního pojištění. Využít ji budou moci pouze dospělí duševně zdraví občané České republiky nebo trvale žijící cizinci v Česku.

Navíc se technologie hrozně rychle vyvíjí a myslím si, že za pár let nebude žádný zákon potřeba. Že si lidé koupí přístroj, se kterým se usmrtí a nebudou se vůbec nikoho ptát.



Jedna z možností

V minulosti jste byla od zástupců hospicové péče kritizována za návrh, že by k pacientovi do domácnosti přijel mobilní hospic, který by eutanazii provedl. Podle zástupců hospiců jste nepochopila roli paliativní medicíny a roli lůžkových a domácích hospiců. Zástupci vám vzkázali, že se v hospicích nepropůjčí k usmrcování pacientů. Co na reakci říkáte?

V Lucembursku to probíhá ve zdravotnickém zařízení, v Holandsku u pacienta doma nebo v hospicech. Ve světě to tak je. Rozumím tomu, co je to paliativní péče.

Pojmy Paliativní péče Jejím cílem je zabránit bolesti, strádání nebo nepohodlí nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta. Neusiluje o oddalování, ani o urychlení smrti. Zahrnuje psychologickou, duchovní péči nebo úzce spolupracuje s rodinou umírajícího. Hospic Zařízení pro umírající pacienty, jeho cílem je zlepšit kvalitu života v poslední fázi a zajistit důstojné umírání. Hospicová péče může být poskytována v lůžkovém zařízení nebo v domácím prostředí.

Já jsem u nás v kraji zakládala hospic, byla jsem u nás první, kdo podporoval tato zařízení a velmi dobře tomu rozumím. Personál je tam od toho, aby pacientovi zpříjemnil nebo zlepšil kvalitu posledních dní.

Řekla jsem, že by to bylo něco jako mobilní hospic, neřekla jsem, že to bude mobilní hospic. Může to být jiný typ zdravotnického zařízení, které za pacientem dojede. To, že je to mobilní typ hospicu se bohužel dostalo do médií. Já nevím, jestli se za to mám stokrát omluvit. Chápu zástupce hospiců a rozumím jim.

(Procházkovou v květnovém rozhovoru citovalo Aktuálně.cz takto: „Podle mě je nejlepší, když probíhá v mobilním hospici, to jest doma. Měli by u toho být pracovníci mobilního hospicu, kteří samozřejmě mají jiný postoj než lékaři v nemocnicích, kteří zachraňují životy. Navíc tím, že by se to odehrávalo doma, případně v kamenném hospicu, tak by to nemocnici odsunulo stranou, protože tam se má léčit.“)

Není však pro vás spolupráce s hospici klíčová?

Velmi bych si ji přála. Ale musí dojít k nějakému konsensu. Nemůžu je do ničeho nutit. A ten připravovaný zákon nikoho k ničemu nenutí. Ani lékaře, ani pacienty, ani příbuzné. Nikoho. Je to jen jedna z možností.

Výzkum S eutanazií souhlasí podle šetření Sociologického ústavu Akademie věd přibližně dvě třetiny Čechů nad 15 let.

Šéf mi řekl, ať to dělám

Má váš návrh šanci na úspěch?

Kdybych si to nemyslela, nedělala bych to. Se svými kolegy mluvím a několik z nich mě požádalo o to, abych je pod chystaný zákon nechala podepsat.

Ptám se proto, protože zákon o eutanazii už sněmovnou několikrát neprošel, naposledy ztroskotal v roce 2016. Proč by měl projít nyní?

Je jiný. Má jasná pravidla podobně jako lucemburský zákon, kde jsou pravidla jasně daná. Je takový čistý, právně je to velmi dobře ošetřené. Zákon už je navíc potřebný.

Podařilo se vám ve Sněmovně najít spojence?

Ano. Piráti se k zákonu o eutanazii hlásí aktivně. I u nás ve straně přibývají další a další, kteří se chtějí pod návrh podepsat. Podporu mám. A myslím si, že až ti kolegové, kteří váhají, uvidí zákon na papíře, budou spokojeni a možná se připojí.

Není pro vás v této chvíli klíčová podpora předsedy hnutí ANO Andreje Babiše?

Než jsem s tím začala, za šéfem jsem samozřejmě šla. Sdělila jsem mu, že s tím budu pracovat a že to budu chtít. On mi řekl, ať to dělám. To ale neznamená, že s tím bude souhlasit. Ale to, že souhlasil s tím, abych na tom pracovala, mi stačí. To je důležité.