O eutanazii by mohli žádat starší 18 let. To utrpení vidím, říká poslankyně

S eutanazií podle nedávno zveřejněného průzkumu České lékařské komory (ČLK) souhlasí asi 55 procent českých lékařů a 70 procent sester. Tématem se budou zabývat i politici. Poslankyně Procházková (ANO) chce předložit návrh, který by eutanazii měl legalizovat a dát jí jasný rámec.

„Chceme pravidla pro lékaře i pro pacienty. Jako podklad jsme si vzali lucemburskou verzi, která je nejbližší naší společnosti,“ řekla MF DNES Procházková. Podle jejího záměru by o eutanazii mohli požádat jen lidé starší osmnácti let a duševně zcela zdraví. „Děti návrh vůbec řešit nebude,“ zdůraznila poslankyně. Ta se do boje za legalizaci eutanazie pustila i kvůli vlastním zkušenostem.

S komisí složenou ze zástupců ministerstev spravedlnosti, zdravotnictví, Ústavu etiky a práva a také s pirátským poslancem Lukášem Bartoněm už na návrhu pracuje tři čtvrtě roku. Do října, kdy by se měla uskutečnit velká konference na dané téma, by poslankyně měla ráda hotovou paragrafovanou verzi. Do Sněmovny chce návrh předložit do konce roku.



Jakou bude mít návrh šanci na úspěch? „Dělám si vlastní průzkum. Zatím je pro Pirátská strana. Z KDU-ČSL bude negativní stanovisko. V případě ODS nevím, jestli se tam najde nějaký poslanec, který by to podpořil. No a ty ostatní kluby jsou tak půl na půl,“ vypočítala Procházková.



Nicméně poslanci oslovení redakcí napříč politickým spektrem řekli, že návrh spíše nepodpoří. „Je zatím velmi málo zemí, které s tímto mají zkušenosti. Lepší variantou je podporovat kvalitní paliativní péči, což teď děláme velmi intenzivně, a realizovat institut dříve vysloveného přání, tedy že pacient vysloví přání, aby ho lékaři odpojili od přístrojů a neresuscitovali, pokud umírá,“ uvedl třeba Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, za něž byla Procházková do Sněmovny zvolena.

V podobném duchu reagoval i předseda SPD Tomio Okamura (SPD): „K tomuto problému je třeba přistupovat nesmírně obezřetně. Vzniká právní nástroj, kdy bude možné usmrtit člověka, a hrozí zde zneužití proti bezmocným starým lidem. V této souvislosti je pro hnutí SPD prioritou podpora stacionární a mobilní hospicové péče, kde má stát velké rezervy.“

Navrhovaná pravidla pro legální eutanazii Pacient starší osmnácti let a duševně zcela zdravý bude muset podat žádost, v níž uvede, že si eutanazii přeje a z jakých důvodů.

Žádost posoudí komise složená z právníků a lékařů. Pokud komise vydá souhlas, bude eutanazie vykonána. Zatím není jasné kde. Podle lucemburské předlohy je to v nemocnicích. Poslankyně Procházková nicméně hovoří o eutanazii v domácím prostředí. „Samozřejmě by bylo ideální, kdyby to třeba prováděli pracovníci mobilních hospiců,“ říká poslankyně ANO.

Proti návrhu Procházkové se staví i část odborné veřejnosti. „Naší povinností je mírnit zbytečné utrpení. Úkolem lékařů není zabíjet,“ napsal MF DNES prezident ČLK Milan Kubek. A rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima k tomu doplnil: „Nechci říci, že by otázka eutanazie měla být paušálně odmítnuta nebo zavržena. Je však třeba každý případ podrobně a velmi pečlivě zhodnotit a posuzovat včetně rizik, která mohou mít. Jde o oblast, která vyžaduje přísnou zákonnou regulaci, neboť se dotýká nás všech – zdravých i nemocných, pacientů i jejich blízkých.“

Pro podporu návrhu Procházkové se na dotaz MF DNES nakonec vyslovili jen dva z oslovených poslanců – Leo Luzar (KSČM) a Tomáš Vymazal (Piráti).

Eutanazie je zatím legální v pěti zemích – v Belgii, která se v roce 2014 stala první zemí na světě, kde byla legalizována eutanazie bez ohledu na věk, v Lucembursku, Nizozemsku, Švýcarsku a v Kanadě.