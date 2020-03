Policejní veteráni nabízí pomoc, stát ji nepřijme kvůli právní překážce

Policejní prezident Jan Švejdar na svém Twitteru poděkoval za podporu od policejních veteránů. A ačkoliv jejich pomoc musel kvůli právní překážce odmítnout, vyzval všechny k dobrovolné pomoci v obcích.

„Mohli by využít vaší pomoci ve formě dobrovolnictví nebo sousedské výpomoci k obstarávání základních životních potřeb pro jiné osoby než příbuzné či osoby blízké,“ vyzval i tak bývalé příslušníky policejních sborů k pomoci.

Zároveň Švejnar všechny dobrovolníky vyzval k dodržování všech doporučených pravidel a hygienických norem, aby se nákaza dále nešířila.



Ministerstvo vnitra v pondělí doporučilo všem občanům používat jakoukoliv ochranu obličeje. „Každá ochrana je lepší než žádná,“ upozornilo. I přesto, že ochranných roušek v České republice není dostatek, stačí podle politiků i ty po domácku vyrobené.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na ochranu úst a nosu stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček. Podle Vojtěcha je také důležité, aby se lidé nedotýkali předmětů bez rukavic.

Policejní prezident Jan Švejdar v neděli zakázal kvůli šíření koronaviru kontroly lidí a aut, při nichž by policisté přišli do osobního kontaktu. Výjimkou jsou případy, kdy je ohrožen život nebo zdraví. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách.

Počet policistů v karanténě od neděle stoupl na 279, uvedla policie na Twitteru. V pondělí se potvrdila nákaza u prvního policisty. Nakažený je z Olomouckého kraje, kde je po Praze druhý nejvyšší počet nakažených koronavirem. Podle mluvčí olomoucké policie je 65 policistů v karanténě.