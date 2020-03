První policista v Česku má pozitivní test na nový typ koronaviru

„S ohledem na množící se dotazy novinářů na počty policistů v karanténě sdělujeme, že se včera (v neděli) zveřejněný údaj zvýšil o 16,“ oznámila policie.



Policejní prezident Jan Švejdar zakázal od soboty kvůli šíření koronaviru kontroly lidí a aut, při nichž by policisté přišli do osobního kontaktu. Výjimkou jsou případy, kdy je ohrožen život nebo zdraví.

Policisté na stanicích se také mají rozdělit na skupiny, které spolu nepřijdou do kontaktu.



Právě i v očekávání nákazy mezi příslušníky ozbrojených složek nařídila vláda s platností od pondělí 16. března 2020 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby až do 24. března do 6.00 hodin přešly na omezený provoz spočívající ve vykonávání jen nezbytně nutné agendy.

Omezení se týká osobních kontaktů s veřejností či klienty i mezi zaměstnanci jako takovými a snížily počet zaměstnanců na pracovišti na nezbytně nutné minimum.



„To znamená, že by měly do týdne mít jenom omezený rozsah úředních hodin, a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu tři hodiny,“ upřesnil v noci na pondělí předseda vlády Andrej Babiš.