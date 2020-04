Pomlčková válka. Před 30 lety se Češi a Slováci přeli o nový název státu

Naše země byla po dlouhých třicet let nazývána jako Československá socialistická republika. Parlament schválil 29. března 1990 nové jméno Československá federativní republika v české verzi a Česko-slovenská federatívna republika ve slovenské verzi. Přijatý oficiální název ale vydržel pouze 25 dní.

Mezi skupinami českých a slovenských poslanců probíhala takzvaná pomlčková válka o nový název státu. Návrh o změně názvu republiky uvedl bezpartijní poslanec Petr Kučera, který připustil, že název republiky, přijatý na poslední společné schůzi, byl chybou. Podle něj nešlo ani tak o dvojjazyčnost jako o dvojznačnost. Kučera uvedl, že nový návrh, tedy Česká a Slovenská Federativní Republika, lépe vystihuje subjektivitu obou států federace. „Odložit jednání by bylo nesprávné, byl by to pouze argument pro menšinové, avšak hlučné síly, které mají radost z dnešních obtíží,“ řekl s tím, že závažné jsou i obavy, že může dojít k destabilizaci situace na Slovensku.

Pro název Česká a Slovenská Federativní Republika se vyslovilo 133 poslanců Sněmovny lidu, proti němu hlasovalo 20 a hlasování se zdrželo osm poslanců. Poslanci Sněmovny národů, zvolení ve Slovenské republice, název přijali jednomyslně. Poslanci Sněmovny národů z České republiky hlasovali dvakrát, neboť po prvním hlasování nesouhlasil součet hlasů s počtem přítomných poslanců. Ve druhém hlasování bylo pro 44 poslanců, 11 bylo proti a hlasování se zdrželi čtyři.

Nový název Česká a Slovenská Federativní Republika v jazyce českém a Česká a Slovenská Federatívna Republika v jazyce slovenském byl schválen na schůzi obou komor Federálního shromáždění 20. dubna 1990 ústavním zákonem a ústavním zákonem o státních symbolech.

Zákon vstoupil v platnost dnem vyhlášení, tedy 23. dubna 1990. Nový název však nevydržel příliš dlouho. Pouze do 31. prosince 1992, kdy se federace rozpadla a vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovenská republika.