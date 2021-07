Do konce letošního června museli politici, včetně komunálních, odevzdat majetková přiznání. Jenže to má háček. Každoročně přiznání do systému nenahrají překvapivě vysoké počty volených zástupců. V případě jednotlivých radnic jde o desítky nesplněných povinností. Pokuty za nepřiznaný majetek jsou však zanedbatelné, zpravidla se pohybují okolo tisíce korun. Ministerstvo spravedlnosti přiznává, že se skutečně udělené sankce drží na spodní hranici sazby.