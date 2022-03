Polčák vyvrací, že dostal 47 tisíc za hodinu. Je to práce týmu, míní

Web Seznam Zprávy uvedl, že si podle utajované smlouvy mezi ním a obcí Vlachovice řekl o odměnu ve výši 2,9 milionu za 62 hodin práce advokáta. Polčák si tak mohl přijít na odměnu ve výši 46,7 tisíce za hodinu.

Smlouvu s Polčákem uzavřela obec Vlachovice na Zlínsku. Europoslanec jí loni pomohl sepsat a projednat s politiky speciální zákon o odškodnění za výbuch muničního areálu v sousedních Vrběticích.

Díky přijatému zákonu Vlachovice nakonec dostaly od státu odškodné 116 milionů. S Polčákem zpětně uzavřely zmíněnou písemnou smlouvu, že mu vyplatí 2,9 milionu korun – tedy 2,5 procenta ze získaného odškodnění. Jako provizi za úspěšnou misi.

Na provizi 2,5 procenta se Polčák domluvil i v dalších obcích, celkem si tedy mohl přijít na téměř osm milionů. Europoslanec se však proti zveřejněným informacím brání.

Lidé nebudou nic platit

„Server Seznam Zprávy nepravdivě uvedl, že odměna za hodinu práce při poskytování právních služeb obcím zasaženým výbuchem ve Vrběticích byla téměř 47 tisíc korun. Je to uměle vytvořený nesmysl toto manipulativní tvrzení jednoznačně odmítám,“ reagoval v tiskové zprávě Polčák, kterou rozeslal novinářům.

Podle něj Seznam Zprávy opomíjejí práci jeho kolegů. „Také další dva okruhy dále poskytovaných služeb, které vyplývají ze smlouvy a s nimiž celková částka už také počítá,“ uvedl Polčák, který přiložil i část smlouvy.

Ta podle něj uvádí, že: „Advokát se zavazuje v rámci shora sjednané odměny poskytovat Klientovi a občanům, které Klient takto písemně Advokátovi označí ve lhůtě do 31. 7. 2022, další právní služby…, a to – právní poradenství občanům, kteří na jednorázové odškodnění nedosáhnou z důvodů vymezení zákonných podmínek kritérií nároku (viz zákon č. 324/2021 Sb. a právní poradenství Klientovi při administraci veřejných zakázek v souvislosti s užitím vyplaceného odškodnění Klientovi.“

Polčák ve zprávě také zdůraznil, že lidé, které zastupoval nebudou za poskytnuté služby nic platit. „Administrované veřejné zakázky mohou dosáhnout až výše 309 milionů korun, i tato práce měla být obsažena v poskytnuté odměně,“ komentoval Polčák.

Budu se bránit právními kroky

Podle něj obce měly měly hradit pouze jednu odměnu za všechny tři výše uvedené okruhy právních služeb, z nichž dva stále probíhají a podílí se na nich hned několik specialistů z advokátní kanceláře.

„Kdybychom v konečném součtu vypočetli odměnu za hodinu práce za všechny tři oblasti právních služeb a při zapojení všech spolupracovníků, byla by částka zásadním způsobem nižší, a to řádově,“ zdůraznil s tím, že tvrzení Seznam Zpráv má podobnou logiku, jako kdyby člověk cenu za nový dům rozpočítali jen do času, které nad návrhy strávil architekt, ale zapomněl už na práci všech řemeslníků a také stavební materiál.

„Nedovedu si představit, že by někdo takto očividnou věc pominul omylem. Pokládám to za účelovou pomluvu, proti které se budu bránit všemi právními kroky,“ dodal Polčák.