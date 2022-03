Sami jsme ho ukecali, zní od Vrbětic k provizi europoslance Polčáka

„Říkám na rovinu, že jsme ho ukecali,“ reagoval Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic, na jejichž katastru muniční sklady stály.

„Byli jsme rádi, že jsme ho přesvědčili, za celá ta léta se nám nepodařilo nikoho sehnat. Končily nám lhůty, potřebovali jsme se aspoň něčeho chytit. Nikdy bych nepředpokládal, že bude (Polčák) takto vláčen,“ dodal.

Za právní služby obce Polčákovi nabídly 2,5procentní provizi ze zhruba 350milionového odškodnění.

„Ta odměna skutečně vychází z návrhu obcí, z naší dohody. Teď se to ale dostalo na jednání zastupitelstev a asi jsou někteří opoziční politici proti,“ uvažoval starosta Lipové Miloslav Svárovský.

Že rozruchu kolem Polčákovy odměny nerozumí, říká také František Marecký, starosta Haluzic. Tato obec je třetí z nejvíce poškozených.

„Nevím, co to vzniklo. Výše odměny byl návrh obcí, to je bez debat, byl jsem u toho,“ prohlásil kategoricky.

Pro Haluzice vychází vyplacení odměny na zhruba 479 tisíc korun, což tamní zastupitelé schválili jednomyslně. „Z našeho pohledu je to adekvátní odměna za práci, kterou odvedl,“ dodal Marecký.

Odměnu už projednaly v zastupitelstvech tři obce - Vlachovice, Haluzice a LIpová.

„Zásluha pana Polčáka je nezpochybnitelná a obrovská, očekávám v této věci další jednání, aby právu bylo učiněno za dost,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Starostu Bohuslavic nad Vláří Františka Machuču se zatím iDNES.cz zastihnout nepodařilo.

Na provizi upozornil server Seznam Zprávy který uvedl, že Polčák chce na obcích vydělat. Polčák, který je místopředsedou hnutí STAN, europoslancem a současně advokátem, se proti vyznění článku ohradil, nicméně provize se vzdal.