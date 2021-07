Vláda podpořila zákon o odškodnění lidí za výbuchy ve Vrběticích

„Jednali jsme před několika týdny se starosty i jejich právním zástupcem o tom, jak uzavřít jednu kapitolu spojenou s výbuchy ve Vrběticích. Celá událost poznamenala životy mnoha lidí a my jsme zvolili cestu speciálního zákona, který má širokou podporu poslanců napříč politickými stranami,“ prohlásil krátce po 14. hodině ve Vlachovicích před obecním úřadem Hamáček z ČSSD.

„Pokud zákon projde, splatíme tím jeden velký dluh a uzavřeme jednu kapitolu. Bez ohledu na probíhající policejní šetření a mezinárodní dopady, tak dluh vůči občanům by mohl být tímto zákonem smazán,“ dodal

Dvě hodiny poté vláda oznámila, že návrh zákona schválila. Dohromady by do výbuchy zasažené oblasti mohl stát poslat 660 milionů korun. Zhruba 350 milionů půjde do obecních rozpočtů, asi 300 pro jednotlivé občany.



Návrh prošel vládou přesto, že ministerstvo financí a ministerstvo obrany mělo výhrady. Europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který jako právní zástupce obcí návrh odškodnění sepsal, poukázal na to, že ministerstvo obrany bylo vlastníkem pozemků v muničním areálu

„Zodpovídalo tudíž za řádný provoz a pokud se staví proti tomuto odškodnění, tak je třeba říci, že příliš mnoho pro občany a obce zatím neudělalo. Také připomínáme, že ministerstvo financí za šest let poslalo občanům tři tisíce korun za evakuaci. A pokud toto pokládá ministerstvo za adekvátní reakci státu, tak my se s tím nemůžeme ztotožnit,“ upozornil ve Vlachovicích Polčák.

Speciální zákon musí ještě schválit poslanecká sněmovna. Návrh počítá s tím, že každému obyvateli včetně dětí s trvalým bydlištěm ve Vlachovicích, Slavičíně, Haluzicích, Lipové a Bohuslavicích nad Vláří by měla náležet konkrétní částka, která je odstupňovaná podle časového období.

Nejvyšší částka ve výši 300 korun za den je navržená za období neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince 2014, což byla nebezpečná situace s přímým ohrožením. Pak se celý rok odvážela munice a tam je počítáno s částkou 100 korun za den. Dalších téměř pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za toto období měli dostat 20 korun za den.

„Například pro obyvatele Vlachovic to vypadá na částku kolem 90 tisíc korun, ve Slavičíně je to asi 15 tisíc korun, protože toto město není zařazeno do prvního období nejvyššího ohrožení,“ upřesnil Polčák.



Lidé s navrženým odškodněním souhlasí

Podle návrhu zákona by se odškodnění mělo týkat 8 580 lidí z pěti obcí. Za první období by si například obyvatelé Vlachovic mezi sebe rozdělili přes 25 milionů korun, za druhé přes 55 milionů a za třetí téměř 52 milionů, dohromady jde o částku 132 milionů korun.

Pro obyvatele Slavičína bude připravených 85 milionů, pro Bohuslavice nad Vláří 33 milionů, o milion méně může ministerstvo rozdělit mezi obyvatele Lipové a 7 milionů mezi obyvatele Haluzic.

„Negativní ohlas jsem od našich obyvatel na návrh odškodnění neslyšel. Lidé s tím souhlasí. Spíš možná někteří nevěří tomu, že peníze skutečně dostanou,“ konstatoval starosta Haluzic František Marecký. O své nároky se mají lidé přihlásit do konce června příštího roku.

Při výbuchu prvního ze skladů zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci 2014. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav.



České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.