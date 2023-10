Nevyslyšené námitky, falešné životopisy, sladění posudků. Co se děje v metru D?

Zakázka na druhý úsek metra D provází pochybnosti. Dopravní podnik ve čtvrtek nevyhověl stížnostem dvou soutěžících o zakázku, která by měla připadnout třetímu účastníkovi tendru Subteře. Komplikované okolnosti soutěže, co jí předcházelo a co se má stát dál, vysvětluje v rozhovoru podcastu Kontext redaktor pražské redakce MF DNES Adam Hejduk.