KONTEXT: Kauza Hlubuček jsou ukázkové devadesátky, míní reportéři MF DNES

Poslechněte si celý rozhovor s reportéry Janoušem a Hrubešem v Kontextu:

Reportér domácí redakce Mladé fronty DNES Karel Hrubeš případ od počátku sleduje. Z informací policie, které se dostaly na veřejnost, popisuje tříhlavou saň náměstka primátora Petra Hlubučka a podnikatele Michala Redla a Pavla Kose.

Chapadla skupiny sahala do Dopravního podniku hlavního města Prahy nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásadním v případu bylo dosazení Mateje Augustina na post člena představenstva DPP. Václav Janouš ho popisuje jako „člověka, který byl (skupině) od počátku podle závěru kriminalistů loajální.“

Podle policie pro změnu do VZP na místo náměstka ředitele Hlubučkova skupina dosadila Tomáše Knížka, který na podnikatelích a firmách mající zakázky u pojišťovny měl žádat, aby se buďto kontraktů vzdali anebo předali „desátky“ z výnosů.

Policie zasahovala také ve středočeské správě silnic a na magistrátu, kde působil Petr Hlubuček. Z jejich řádění v těchto institucích zbude škoda desítek milionů, předpokládá Janouš. Podle analýzy serveru Neovlivní však přímé důkazy v policejním obvinění chybí. „Nemůžeme vědět, co všechno policie má v ruce a z taktických důvodů důkazy v obvinění neuvede,“ vysvětluje Janouš.

„K odsouzení vede velmi dlouhá cesta a pokud policie nějaké přímé důkazy má, jsou ve spisu, a policie neodkrývá všechny svoje karty,“ souhlasí Karel Hrubeš. Právě on upozornil na to, že v souvislosti s šifrovanou komunikací se policie zajímá i o exministra spravedlnosti Pavla Němce, který má poloviční podíl ve firmě CircleTech, jež komunikaci zprostředkovává.

Servis CircleTech využívali v minulosti například Roman Janoušek či Jana Nagyová. Do jejího telefonu se podle Hrubeše dostali kriminalisté díky papírku, na který si Nagyová heslo napsala. „Ti, kteří služeb CircleTech využívají, si stěžují, že je to jako koule na noze. Je snazší nepoužívat šifrování, než nosit s sebou starou tlačítkovou Nokii a policisté na jejich lenost spoléhají,“ popisuje nesnáze korupčníků Hrubeš.

Jedním z uživatelů těchto telefonů je i exministr školství Gazdík. „Je úsměvné, že Petr Gazdík před lety tvrdil, že ho roky nepoužívá a ani neví, kde je, a ukázalo se, že ještě nedávno komunikoval s panem Redlem,“ říká Hrubeš.

Petr Gazdík se vykrucoval v rozhovorech z posledních týdnů, že Michala Redla nezná, ale když novináři poukázali na jejich společně trávené dovolené v Alpách, musel pomalu otáčet. „Redla zná ve Zlíně prakticky každý, i jeho minulost a napojení na Radovana Krejčíře. Říkat, že ho nezná, je nesmysl,“ podivuje se nad Gazdíkovým mlžením Janouš a dodává, že stejně nepravděpodobné je, že by o kauze kolem Hlubučka nevěděl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Odmítá ale, že by výměna policejního prezidenta Švejdara za jeho náměstka Vondráška byla motivována touto kauzou. „Na druhou stranu je tento případ jako vystřižený z devadesátých let, tak uvidíme, jak to dopadne,“ glosuje Janouš.

Začíná se pod předsedou Rakušanem kývat židle? Co s jeho pozicí a s hnutím STAN udělá jejich mimořádný sjezd? Může zhatit vyšetřování údajná sebevražda Petra Adama, jednoho z obviněných? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!