Kvůli silnému větru padaly stromy, ulétl party stan. Výstraha platí do neděle

Před silným větrem začala platit výstraha ve středu dopoledne, původně měla končit v pátek brzy ráno. Ve čtvrtek ale ČHMÚ výstrahu doplnilo o povodňovou bdělost a prodloužilo ji do nedělního poledne.

Pražští hasiči museli kvůli následkům silného větru v noci na pátek zasahovat u dvanácti případů.

„Jednalo se o spadlé větve a uvolněné plechy,“ uvedli na svém Twitteru. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zasahoval u devíti spadlých stromů a větví a dvou uvolněných plechů.

Škody hlásí také Královéhradecký kraj. Podle hasičů se jednalo zejména o popadané stromy na silnici. Na Twitteru napsali, že uklízeli také party stan, který ve větru uletěl. Vítr měl podle předpovědi ČHMÚ dosahovat v nárazech až 70 kilometrů v hodině, někdy i vyšší.

HZS Královéhradeckého kraje @hzskhk Vítr v @hkregion naštěstí nepůsobí větší škody. Dosud kvůli němu evidujeme 16 technických zásahů, především odstranění spadlých stromů ze silnic. Večer jsme uklízeli u Chlumce n. C. ze silnice č. 11 odlétnutý party stan. Výstraha @CHMUCHMI je v platnosti do dnešního dopoledne. https://t.co/NrJk2bVxll oblíbit odpovědět

Větrné a proměnlivé počasí má podle předpovědi ČHMÚ vydržet až do konce týdne. Budou ale postupně stoupat teploty. V pátek se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od 7 do 12 stupňů, v sobotu bude mezi 6 až 10 stupni.

V neděli pak dosáhnout teploty až 11 stupňů. O víkendu by měl vítr začít slábnout. Bude oblačno a zataženo, objeví se přeháňky. Výstraha před silným větrem platí do nedělního poledne, kdy by se měla situace uklidnit.