Do konce týdne větrno s občasným deštěm. Oteplovat se začne po víkendu

Do konce tohoto týdne vydrží větrné a proměnlivé počasí s občasným deštěm. Místy se může objevit i sněžení a to nejen na horách. S novým týdnem ale dorazí i pravé jarní počasí. Po mrazivém pondělním ránu meteorologové čekají postupně teploty i přes 20 stupňů. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).