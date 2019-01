Česko zasype sníh. Také přituhne, naměříme až minus 11 stupňů Celsia

Česky hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Jihomoravský a Zlínský kraj i pro některé okresy Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Řidičům meteorologové doporučují, aby pečlivě sledovali dopravní zpravodajství a při cestách do hor se vybavili sněhovými řetězy. Opatrní by měli být také chodci. V některých místech může kvůli sněhu váznout zásobování. Výstraha platí od pondělních šesti hodin do druhé hodiny odpolední.



V pondělí bude oblačno až zataženo. Na západě Čech, Moravě a Slezsku očekáváme na většině území sněžení pod 400 m i déšť se sněhem. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 1 až 5 °C, v 1000 metrech na horách pak pouze k -1 °C.

V úterý čekáme oblačno až zataženo. Na horách se místy vyskytnou sněhové přeháňky, jinde jen ojediněle. Během dne pak bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k -1 až +3 °C.

Ve středu bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo s nízkou oblačností a slabým sněžením. Nejnižší noční teploty budou -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty pak 0 až +4 °C, při nízké oblačnosti kolem -2 °C.

Ve čtvrtek čekáme zataženo až oblačno, ojediněle sněžení. Místy přechodně i polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti až -9 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k -1 až +3 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle očekáváme mrholení, zpočátku i mrznoucí, nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty naměříme mezi -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 0 až +4 °C.

„Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo déšť se sněhem. Zpočátku se objeví sněžení pouze na horách, postupně i ve středních polohách. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají k 1 až 6 °C,“ říká Miloš Dvořák z ČHMÚ.

