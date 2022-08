Válek chystá plošný screening karcinomu prostaty pro muže nad padesát let

Jednou za 4 roky nebo za 5 let by se muži nad padesát let podrobili vyšetření prostaty přes konečník a odběru krve na ukazatel aktivity prostaty, tzv. prostatický specifický antigen (PSA).

„Pokud byste hladinu měl vyšší, tak se zopakuje jednou nebo dvakrát, pokud by stále byla vysoká, provedla by se cílená biopsie prostaty na odhalení karcinomu, který není vidět na zobrazovacích metodách,“ popsal ministr zdravotnictví.

„Muži, kteří jsou ve velkém riziku, a to je řekněme 10 procent této populace, by měli mít ještě nárok, nebo bych chtěl, aby měli nárok, na speciální vyšetření. Tak, jak je to u žen, které mají standardní riziko karcinomu prsu, od určitého věku mají nárok na screening karcinomu prsu, a ty které mají vyšší riziko, tak se screening nedělá pomoci mamografu, ale pomocí magnetické rezonance. Podobně bych to chtěl u mužů s prostatou,“ řekl Válek. Na screening kvůli možnému nádoru prsu mají nárok ženy od 45 let jednou za dva roky.

Vlastimil Válek @vlvalek Neznám asi nikoho, kdo by rád chodil k doktorovi. Obzvlášť pokud jde o prohlídku prostaty u mužů. Nenechte ale pocit studu, aby Vás donutil odkládat prevenci. Ta spolu s včasnou léčbou zachraňuje životy. Proto chci zavést toto vyšetření jako součást preventivních prohlídek.

Screening karcinomu prostaty se již, jak upozornil Válek, provádí. „Ale neprovádí se dostatečně důsledně, není to dostatečně známé a není jiný postup screeningu u vysoce rizikových skupin. Já chci, aby ten screening byl stejně standardizovaný jako screening u karcinomu prsu, aby muži měli v pravidelných intervalech nárok na vyšetření a to vyšetření by mělo být co nejbezpečnější a nejšetrnější, aby se snížily komplikace,“ řekl iDNES.cz ministr.

Chce vše nachystat během letošního roku, aby byl příští rok spuštěn pilotní projekt a naplno screening karcinomu prostaty rozjel od roku 2024. „A chtěl bych, aby to zvaní probíhalo cestou Tečky. 6,4 milionu obyvatel ji má nainstalovanou. Chtěl bych, aby Tečka sloužila i na zvaní na screeningové programy nebo na preventivní prohlídky, aby upozorňovala člověka, že už by mohl jít na screening,“ popsal šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek.