Mám tu dělat kliky? ptal se Babiš. Zmínil obavy z rakoviny prostaty

Co je PSA? PSA je bílkovina, kterou produkuje každá prostata, neboť je nutná k normální funkci spermatu. Za normálního stavu je většina PSA vylučována do semene, kde způsobuje jeho zkapalnění. Pouze malá část se dostává do krevního séra a je detekovatelná. V případě porušení vnitřní architektury prostatické žlázy se větší část PSA začne dostávat do krevního séra a způsobí zvýšené hladiny PSA v krvi. Hladina PSA v krvi může být zvýšená u mužů s karcinomem prostaty, nezhoubným zvětšením prostaty nebo s infekcí prostaty.