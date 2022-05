Jak vybudit imunitu k akci. Profesor Špíšek o nadějných nových lécích

Zatím se zdá, že výsledky probíhající klinické studie látky SOT101 jsou velice nadějné, u řady pacientů nastal částečný ústup nádoru či úplné vymizení jeho ložisek. „Další tři protinádorové přípravky by měly vstoupit do klinické fáze v letošním roce,“ říká profesor Radek Špíšek (46), významný imunolog a generální ředitel společnosti Sotio.

Přinesl boj proti covidu-19 imunoterapeutům nějaké nové poznatky? Protinádorová imunoterapie je úplně jiný obor. My jsme se z covidu nenaučili nic, co by ovlivnilo naše přemýšlení oproti nádorové imunitě. Jsem sice profesor imunologie, ale celou covidovou pandemii jsem se snažil k tomu veřejně nevyjadřovat, neboť v podstatě nikdo nedokázal dopředu odhadnout, co nastane. S kolegy jsme se ale na problematiku koronaviru dívali tak, že přišel respirační virus, který zatím lidský imunitní systém neznal, a bude trvat přibližně dva roky, než budeme mít nějakou formu imunity – buď vyvolanou očkováním, anebo přirozeným promořením. A že když všechno půjde dobře, promění se přibližně po dvou letech v běžný respirační virus a přestane být strašákem. To se víceméně stalo, i když jednotlivé země se s tím popraly někde hůře, někde lépe. Velkou pozitivní zprávou i pro širokou veřejnost však je, že se očkovací látky podařilo vyvinout bezprecedentně rychle. Sice neposkytují stoprocentní ochranu, což je u často se měnících respiračních virů běžné, ale jednoznačně pomohly zmírnit těžký průběh onemocnění a získat čas do doby, než nastane přirozené promoření populace.